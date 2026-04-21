Ταϊρί ενόψει Μπιλμπάο: «Θέλουμε να φέρουμε το Κύπελλο στη Θεσσαλονίκη»

Ο Μπριν Ταϊρί σε δηλώσεις του ενόψει του πρώτου τελικού απέναντι στην Μπιλμπάο, τόνισε πως όλοι στην ομάδα θέλουν να κατακτήσουν το Κύπελλο, ενώ στάθηκε και στο πόσο σημαντικό επίτευγμα θα είναι και για την καριέρα του.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπιλμπάο (22/04, 19:15) στο «Παλατάκι» για τον πρώτο τελικό του FIBA Εurope Cup, με στόχο την νίκη που θα του δώσει πλεονέκτημα για την ρεβάνς της Ισπανίας.

Δείτε τί δήλωσε ο Μπριν Ταϊρί ενόψει της αναμέτρησης

«Η ομάδα έχει κάνει πολλή δουλειά μέχρι τώρα, ανυπομονούμε γι' αυτό. Η νοοτροπία είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε σε καλό ρυθμό και προσπαθούμε να το ανεβάσουμε ένα επίπεδο.

Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τον τόνο στην έδρα μας. Οι οπαδοί μας είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη, αν όχι σε ολόκληρο τον κόσμο. Τροφοδοτούμαστε από την ενέργειά τους και προσπαθούμε να πάμε στο Μπιλμπάο με προβάδισμα.»

Για τον ρόλο του στην ομάδα: «Προσπαθώ να είμαι ηγέτης για αυτήν την ομάδα. Να είμαι απειλή επιθετικά και να παίζω άμυνα.

Για την Μπιλμπάο:

«Η Μπιλμπάο είναι μια σπουδαία ομάδα. Μας έχουν ήδη κερδίσει δύο φορές, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε βελτιωθεί ως ομάδα επειδή έχουμε κάποιες νέες προσθήκες. Δεν πρόκειται να σκεφτούμε το παρελθόν και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα».

Για πιθανή κατάκτηση του τροπαίου:

«Θα σήμαινε τα πάντα για τον σύλλογο. Έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια από τότε που ο ΠΑΟΚ επέστρεψε σε ευρωπαϊκό τίτλο. Και, για μένα προσωπικά, θα σήμαινε τα πάντα.»

Για την σημασία του τροπαίου σε προσωπικό επίπεδο:

«Θα είναι το πρώτο μου τρόπαιο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο για την καριέρα μου, αλλά και για την αυτοπεποίθησή μου στο μέλλον. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, να πάρουμε τη νίκη και να φέρουμε το κύπελλο πίσω στη Θεσσαλονίκη».