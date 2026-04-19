Ήττα για την Μπαρτσελόνα από την Γέιδα πριν την μάχη με τον Αστέρα

Εκτός έδρας από την Γέιδα για την Μπαρτσελόνα με 90-80 για την 27η αγωνιστική της ACB, με το μυαλό των «Μπλαουγκράνα» να είναι στην μάχη που ακολουθεί για τα Play-in της Euroleague με τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 17-6 στα μέσα της πρώτης περιόδου, με την Μπαρτσελόνα να κάνει ένα επιμέρους 5-15 και να μειώνει σε 22-21. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι γύρισαν την κατάσταση και πέρασαν μπροστά με 31-37, κλείνοντας το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 41-46.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Μπάρτσα ξέφυγε στο +8 (41-49), όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα και με σερί 10-0 πήραν προσπέρασαν με 51-49, και έκλεισαν την περίοδο μπροστά με 65-61. Στην τέταρτη περίοδο η Γέιδα πάτησε γκάζι και πήρε διαφορά +14 (80-66), φτάνοντας στη νίκη με 90-80.

Όριολ Παουλί (27π. 6ρ. 7ασ) και Μέλβιν Ετζίμ (20π. 9ρ.) έκαναν την διαφορά για την Γέιδα. Η Μπαρτσελόνα είχε σε καλή μέρα τους Ντάριο Μπριθουέλα (21π.) και Ουίλ Κλάιμπερν (12π. 5ασ.).

Για την Μπαρτσελόνα ακολουθεί η μάχη με τον Ερυθρό Αστέρα στο «Παλάου» την Τρίτη (21/04, 21:45) για τα Play-in της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 41-46, 65-61, 90-80