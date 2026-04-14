Καλύτερος νέος παίκτης της Elite League ο Ντίνος Δενδρινός

Ο Ντίνος Δενδρινός ψηφίστηκε από τις ομάδες της Elite League καλύτερος νέος παίκτης (κάτω των 23 ετών) για τη σεζόν 2025/26.

Ο 22χρονος γκαρντ, γεννημένος στις 4 Μαρτίου του 2002, στη δεύτερη σεζόν του στη Νεανική Εστία Μεγαρίδος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία που την έφερε δεύτερη στην κανονική περίοδο.

Ο Γιώργος Μάνταλος σε ένα ρόστερ χωρίς ξένους παίκτες έδωσε χώρο, χρόνο και εμπιστοσύνη στον Δενδρινό και εκείνος τον δικαίωσε απόλυτα ολοκληρώνοντας τον «μαραθώνιο» της regular season με 13,7 πόντους (86,3% στις βολές, 55,5% στα δίποντα και 36,5% στα τρίποντα), 4,3 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 12,1 στην αξιολόγηση σε 27 λεπτά κατά μέσο όρο.

Ο νεαρός άσος κέρδισε τρεις φορές το βραβείο MVP Next Gen για τον καλύτερο παίκτη κάτω των 23 ετών σε μια αγωνιστική, ενώ με δικό του καλάθι λίγο πριν την εκπνοή η ΝΕΜ επικράτησε 91-89 του Κοροίβου Αμαλιάδας στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα playoffs.