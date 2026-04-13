Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω αν ήταν το τελευταίο μου ματς με τους Μπακς - Δεν μου έχουν προσφέρει συμβόλαιο»

Μετά το τέλος της regular season ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον του.

Η regular season στο ΝΒΑ ολοκληρώθηκε με τους Μιλγουόκι Μπακς να γνωρίζουν την ήττα από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς με 126-106.

Μετά τον αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στο «Milwaukee Journal Sentinel» και αναφέρθηκε στο μέλλον του στον οργανισμό. Τόνισε πως δεν γνωρίζει αν είναι το τελευταίο του παιχνίδι και την ίδια στιγμή έκανε γνωστό πως τα «Ελάφια» δεν του έχουν προσφέρει νέο συμβόλαιο.

«Δεν ξέρω, δεν το αποφασίζω εγώ. Θα δούμε» απάντησε, όταν ρωτήθηκε αν είναι το τελευταίο του ματς με τους Μπακς.

Και συνέχισε: «Μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε 7-8 μήνες. Είναι μεγάλο διάστημα. Αλλά κάποιος πρέπει να σου κάνει προσφορά για να υπογράψει. Δεν μου έχουν προσφέρει νέο συμβόλαιο. Αν υπάρξει πρόταση, θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για εμένα και την οικογένειά μου. Αν δεν υπάρξει, θα πρέπει να συγκεντρωθώ στο πώς να αποδείξω την αξία μου και να βγω στο παρκέ για να κάνω όσα κάνω».

Ακόμη, μίλησε για τα όσα έγιναν με τον τραυματισμό του και για το αν είχε τον έλεγχο: «Σε αυτό το σημείο; Καθόλου. Δεν είχα τον έλεγχο. Μου δόθηκε άδεια να παίξω. Δεν καταλαβαίνω. Από όσο καταλαβαίνω, η επιστροφή μου στο παιχνίδι - δεν νομίζω ότι είχα ποτέ πρωτόκολλο επιστροφής - ήταν ότι έπρεπε να παίξω 3 εναντίον 3 για να μπορέσω να είμαι διαθέσιμος. Το έκανα αυτό πολλές φορές. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αρνηθεί τη συμμετοχή μου στην προπόνηση, κάτι που όποιος το πει αυτό - δεν ξέρω ποιος το είπε, ποιος το σκέφτηκε - είναι ασέβεια προς αυτό που έχω κάνει για αυτήν την ομάδα και τον τρόπο που συμπεριφέρομαι σε όλη μου την καριέρα.

Ήσασταν κοντά μου. Ξέρετε. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Δεν μπόρεσα να μπω στο γήπεδο. Ποιος έχει αυτό το λόγο; Πιθανώς προέρχεται από πάνω. Πιθανώς προέρχεται ίσως από το front office ή τους ιδιοκτήτες. Έτσι, νόμιζα ότι είχα τον έλεγχο, λέγοντας πως "αν είμαι υγιής, θα παίξω". Αλλά αυτό μου δείχνει ότι εμείς - όχι μόνο εγώ, οι παίκτες γενικά - δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μας έχουν πει. Οπότε, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, όχι, δεν ένιωθα ότι είχα καθόλου τον έλεγχο».

Αλλά και στην σεζόν της ομάδας: «Ήμασταν πολύ κακοί. Είμαστε πιο μακριά από όσο έχουμε φτάσει τα τελευταία δύο χρόνια. Πόσες νίκες είχαμε, 32; Αυτές είναι η δεύτερη χαμηλότερη επίδοση νικών που έχω φτάσει ποτέ, σωστά; Η πρώτη ήταν 15 (κατά τη διάρκεια της σεζόν 2013-14)... οπότε ναι, είμαστε πιο μακριά από όσο θέλουμε να φτάσουμε. Θα δούμε. Δεν πίστευα ότι θα ήμασταν σε αυτή τη θέση πέρυσι, οπότε δεν ξέρω σε ποια θέση θα είμαστε του χρόνου. Αν όλα πάνε καλά, ελπίζω αν οι Μπακς με θέλουν εδώ, γιατί όχι; Αλλά αν δεν με θέλουν, εντάξει».