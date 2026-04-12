Και από το Ισραήλ λένε για Ταμπελίνι ως διάδοχο του Γκόλεματς στη Ντουμπάι!

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Αράλε Βάσιμπεργκ αναφέρει το όνομα του πρώην προπονητή της Παρί για διάδοχο του Γκόλεματς στην ομάδα από το Ντουμπάι.

Χθες το βράδυ η Ντουμπάι αποφάσισε να δείξει την πόρτα της εξόδου στον Γιούριτσα Γκόλεματς, κάτι, που επισημοποιήθηκε σήμερα.

Η Ντουμπάι έχασε προχθές από την Εφές και μαζί ουσιαστικά κάθε πιθανότητα να προκριθεί στην επόμενη φάση της Ευρωλίγκας.

Κάτι, που κόστισε την θέση στον Σλοβένο προπονητή. Προς το παρόν η Ντουμπάι θα πάει με προπονητή τον Γιαν Σεντζούρκ, αλλά στη συνέχεια (για το υπόλοιπο της χρονιάς δηλαδή) θα πάρει έτοιμο κόουτς με το SDNA να αναφέρει χθες το όνομα του Φραντσέσκο Ταμπελίνι.

Πληροφορία, που έρχεται να επιβεβαιώσει σήμερα ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Αράλε Βάισμπεργκ.