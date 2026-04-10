Ομπράντοβιτς: «Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη Βιλερμπάν»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρας κόντρα στη Βιλερμπάν στάθηκε στην επικινδυνότητα της γαλλικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρέπει να δείξουμε το ίδιο επίπεδο συγκέντρωσης ακόμα και απέναντι σε έναν πιο αδύναμο αντίπαλο. Στο παρελθόν, έχουμε δείξει ορισμένες αδυναμίες σε αυτές τις καταστάσεις. Νομίζω ότι έχουμε πάρει κάποια μαθήματα, ότι κανείς δεν πρέπει να υποτιμάται, ειδικά σε αγώνες αποκλεισμού.

Ο πιο πρόσφατος αγώνας της Βιλερμπάν εναντίον της Μονακό δεν αποτελεί πραγματικό μέτρο για το πώς θα παίξουν εναντίον μας. Ξέρω ότι είναι πολύ καλύτεροι στην έδρα τους. Είναι προσανατολισμένοι διαφορετικά, πολύ πιο κινητικοί σωματικά, τρέχουν περισσότερο μπροστά στο κοινό τους, κάτι που πραγματικά δημιουργεί μια εκπληκτική ατμόσφαιρα ιστορικά.

Σε σύγκριση με τον αγώνα εναντίον της Μονακό, σίγουρα θα είναι διαφορετικοί. Επέστρεψε επίσης ο Ερτέλ, ο οποίος είναι ο κύριος δημιουργός του pick-and-roll, και ο Ντιαγέ, ο οποίος έχει τα φυσικά εργαλεία για να παίξει σε τρεις διαφορετικές θέσεις και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

Έχουμε διαφορετικά είδη εμπειρίας. Σε ορισμένα εκτός έδρας παιχνίδια, έχουμε αντιδράσει πολύ καλά σε καταστάσεις υψηλής πίεσης. Αντιδράσαμε με τον ίδιο τρόπο στον προηγούμενο αγώνα. Ελπίζω να μην υπάρχει ζήτημα συγκέντρωσης.