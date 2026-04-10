Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν δικαιούται να φοβάται τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός Aktor ηττήθηκε με... κάτω τα χέρια στη Βαλένθια, έχασε κάθε ελπίδα για το πλεονέκτημα έδρας και επέστρεψε στην Αθήνα γεμάτος προβληματισμό. Παράλληλα, μια δήλωση του Εργκίν Αταμάν «ξένισε» άπαντες.

Οι «πράσινοι» γνώριζαν πως το διακύβευμα στη "Roig Arena" ήταν τεράστιο: ένα διπλό απέναντι στην -εκπληκτική φέτος- Βαλένθια μπορεί να τους έβαζε μέχρι και σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας ενόψει των πλέι οφ. Ωστόσο, για 40' τα έκαναν... όλα λάθος και επέτρεψαν στην καλοδουλεμένη αντίπαλό τους να «περάσει από πάνω τους». Η εικόνα που παρουσίασε το «τριφύλλι» θύμισε... επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις όλης της σεζόν, με την καθιερωμένη πλέον έλλειψη αμυντικού φίλτρου, αλλά και την απουσία ουσιαστικής κατεύθυνσης και καθοδήγησης από τον πάγκο.

Μετά το φινάλε του αγώνα ο κόουτς Αταμάν δικαίως έβγαλε το καπέλο στην απίθανη ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός τεχνικός είναι το Νο. 1 φαβορί για το βραβείο του προπονητή της σεζόν, καθώς η ομάδα του συνδυάζει σύγχρονο, γρήγορο, όμορφο στο μάτι μπάσκετ με νίκες και ουσία. Η Βαλένθια εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας και καλά έκανε ο Τούρκος προπονητής και της έβγαλε το καπέλο για την φανταστική σεζόν της. Όλα καλά, μέχρι εδώ.

Όμως... Υπήρξε μια δήλωση του head coach του «τριφυλλιού» που δεν άρεσε σε κανέναν. «Ελπίζω να μην τους βρούμε στα πλέι οφ», τόνισε ο Αταμάν. Η δήλωσή του δεν ήταν μία... αποστροφή του λόγου του ή κάτι που του «ξέφυγε», αλλά μία ξεκάθαρη τοποθέτησή του. Γι' αυτό και οι πληροφορίες αναφέρουν πως λίγο νωρίτερα είχε πει ακριβώς το ίδιο στα αποδυτήρια της "Roig Arena", απευθυνόμενος στους παίκτες και τους συνεργάτες του. Προφανώς, πρόκειται για μία ατάκα που -δικαιολογημένα- ξένισε άπαντες στον «πράσινο» οργανισμό και σχολιάστηκε τόσο εντός των τειχών, όσο και στα social media και μεταξύ του κόσμου.

Για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι: το άρθρο αυτό δεν θέλει να... αφαιρέσει το παραμικρό από την πορεία της Βαλένθια και τη μπασκετάρα που παίζει, με την υπογραφή του Μαρτίνεθ. Οι Ισπανοί «κλείδωσαν» το Top-4, μοιάζουν με τη Λερναία Ύδρα που θα ήθελε να είναι ο Παναθηναϊκός, μιας και παίρνουν πολλά από πολλούς και μέχρι στιγμής στο «σπίτι» τους έχουν «λυγίσει» τον Παναθηναϊκό Aktor, τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης μεταξύ άλλων.

Μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της regular season η ισπανική ομάδα είναι 1η σε πόντους ανά αγώνα (90,8π.), 3η σε ριμπάουντ (37,6ρ.), 3η σε δημιουργία (21ασ.), 4η σε ποσοστά στα δίποντα (57,5%) και 6η στα τρίποντα (36,8%). Επιπλέον, ανήκει στο Top-6 της λίγκας σε κλεψίματα, κοψίματα, σε λάθη που υποχρεώνει τους αντιπάλους της και όχι μόνο. Εν ολίγοις, καταλαβαίνει κανείς τη δίκαιη δημόσια αποθέωση του Αταμάν στο project του Μαρτίνεθ.

Ωστόσο, η δήλωση: «Ελπίζω να μην τους βρούμε στα πλέι οφ», όταν μεταφέρεται τόσο δημόσια στη συνέντευξη Τύπου, όσο και πίσω από τις κλειστές πόρτες των αποδυτηρίων, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή σε έναν οργανισμό με το μέγεθος, το μπάτζετ και τους στόχους των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης.

Η σκέψη στη... ρίζα της μπορεί και να είναι σωστή. Ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον με αυτή την εικόνα, δεν μπορεί να ματσάρει το βάθος, την ταχύτητα, τον ρυθμό, την ενέργεια των Ισπανών. Ούτε την προπονητική τους κατεύθυνση και τη φιλοσοφία τους. Πόσω μάλλον να το κάνει αυτό σε διαδικασία αγώνων Τρίτη - Πέμπτη με ροτέισιον επτά - οκτώ παικτών.

Φυσικά, τα πλέι οφ είναι μία τελείως διαφορετική διαδικασία και αν οι δύο ομάδες πράγματι διασταυρωθούν ενδέχεται να δούμε διαφορετικά δεδομένα. Για να τα δούμε όμως αυτά στην πράξη, θα πρέπει να προηγηθούν ουσιαστικές αλλαγές στην «πράσινη» καθημερινότητα.

Τα ερωτήματα έπειτα από αυτή την τοποθέτηση είναι πολλά και... βγαίνουν αυτόματα.

Γιατί ο Παναθηναϊκός που θέλει την Euroleague και χτίστηκε με μοναδικό κριτήριο την κατάκτηση του τροπαίου να «φοβάται» οποιαδήποτε άλλη ομάδα;

Γιατί οι «πράσινοι» δεν είναι η... φετινή Βαλένθια, δηλαδή μια ομάδα που πρωταγωνιστεί σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες και έχει εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας;

Γιατί το «τριφύλλι», ενώ έχει ένα τόσο γεμάτο ρόστερ, δεν έχει καταφέρει να το χρησιμοποιήσει ως «όπλο» του καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και εν τέλει... τρομάζει όταν βλέπει έναν αντίπαλο να έχει 12 «παιζούμενους» αθλητές, οι οποίοι είναι -δεδομένα- από χαμηλότερο ράφι της αγοράς;

Γιατί 48 ώρες μετά το «καλύτερο παιχνίδι της σεζόν», όπως όλοι συμφώνησαν για τον αγώνα στη Βαρκελώνη, ο Παναθηναϊκός έγινε... παιχνιδάκι στα χέρια της «παρέας» του Ζαν Μοντέρο;

Αν τελικά οι Κυπελλούχοι Ελλάδας πέσουν πάνω στη Βαλένθια με φόντο μια θέση στο Final Four, τι έχουν σκοπό να αλλάξουν;

Ίσως οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα να είχαν μεγαλύτερη ουσία από την... ελπίδα αποφυγής ενός αντιπάλου στα πλέι οφ και να έθεταν τη συζήτηση σε μια πιο μπασκετική βάση, με την ανάπτυξη των ιδεών του κόουτς.

Με λίγα λόγια: ο Παναθηναϊκός του φετινού μπάτζετ, με το Final Four στην Αθήνα, με τον MVP της διοργάνωσης (Κέντρικ Ναν) και με την προσθήκη του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, με το πιο ακριβό ρόστερ της λίγκας, θα έπρεπε να είναι η ομάδα που οι αντίπαλοι προπονητές θα έλεγαν πως «ελπίζουν να μην βρουν στα πλέι οφ».

Αντιθέτως, ο κόουτς Αταμάν εξέφρασε την... ελπίδα του να μην συναντήσει τη Βαλένθια. Μια δήλωση που μπασκετικά έχει την εξήγησή της, αλλά -σίγουρα- δεν άρεσε σε κανέναν. Η «κατάρρευση» στη "Roig Arena" θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως ένα πολύ αυστηρό (αλλά δίκαιο) μάθημα, που θα φέρει αλλαγές και όχι ως ένα παιχνίδι για να βγουν συμπεράσματα... αποφυγής αντιπάλων. Στο κάτω - κάτω, το «τριφύλλι» κοιτώντας στον καθρέφτη του γνωρίζει πως με τα υλικά που διαθέτει αν είχε δουλέψει σωστά όλη τη σεζόν, στις αρχές Απριλίου δεν θα έφτανε σε σημείο να... φοβάται κανέναν.

Επαναλαμβάνουμε και κλείνουμε: Ακόμα και έτσι ο Παναθηναϊκός Aktor έχει τις μονάδες, την ποιότητα, το ειδικό βάρος να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, όποιον κι αν βρει στον δρόμο του στην postseason. Όμως, επειδή ο Αταμάν είναι «μάστερ της ψυχολογίας» και συνηθίζει τα mind games με τις δηλώσεις του, αυτή τη φορά είχε μια άστοχη τοποθέτηση που ξένισε.