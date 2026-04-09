Χωρίς πάθος, διάθεση και πλάνο στην άμυνα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την έκλαμψη της Βαρκελώνης γύρισαν σε αυτό που παρουσίασαν στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν και ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια από τη Βαλένθια που έπαιζε σε άλλη ταχύτητα (102-84). Αποστολή στην Ισπανία.

Από το ζενίθ στο ναδίρ... 48 ώρες απόσταση: Ο Παναθηναϊκός Aktor μετά την κορυφαία φετινή εμφάνιση με το διπλό στη Μπαρτσελόνα, επέστρεψε στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» όλης της σεζόν και γνώρισε μια πολύ βαριά (ως προς τις προεκτάσεις της, αλλά και λόγω της εικόνας του) ήττα στη "Roig Arena". Οι «πράσινοι» γνώριζαν πως με ένα διπλό απέναντι στη Βαλένθια θα «σφράγιζαν» την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ και θα έμπαιναν στη διεκδίκηση μέχρι και για το αβαντάζ έδρας. Όμως, παρά το τεράστιο διακύβευμα, έκαναν μία εμφάνιση χωρίς πάθος, πλάνο και... μπασκετική λογική.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ κυριάρχησε πλήρως του Εργκίν Αταμάν και η ομάδα του πήρε μια νίκη δια περιπάτου με καταιγισμό τριπόντων στο Α' Μέρος (10 3π. στο 20'), με σταθερές λύσεις στα επιθετικά ριμπάουντ (14 επ. ριμπ.) και με σκορ -και- από το ζωγραφιστό. Αντιθέτως, το «τριφύλλι» δεν σταμάτησε κανένα από τα «όπλα» των γηπεδούχων και είχε ρόλο... παρατηρητή για 40', βλέποντας το παρκέ να «κατηφορίζει» επικίνδυνα.

Με την ήττα αυτή οι Κυπελλούχοι Ελλάδας μπλέκουν -ξανά- σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία, μία αγωνιστική πριν από τη λήξη της regular season. Ο Παναθηναϊκός Aktor υποχώρησε στο 21-16 και πλέον κοιτάει τη Ζαλγκίρις, που θα αγωνιστεί τη Μ. Παρασκευή στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν και μπορεί να τον προσπεράσει και να τον στείλει στη ζώνη των Play-in. Στην αντίπερα όχθη, το καλοδουλεμένο σύνολο του Μαρτίνεθ «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας, για το οποίο μόχθησε όλη τη σεζόν (24-13).

Στο απογοητευτικό «πράσινο» βράδυ ο Κέντρικ Ναν ήταν αγνώριστος και επιζήμιος για την ομάδα του, όντας πλήρως εξουδετερωμένος (8 πόντοι με 2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές και 3 ασίστ για 2 λάθη). Ουσιαστικά, κανείς από τους φιλοξενούμενους δεν ξεχώρισε, αφού για 40' οι παίκτες του Αταμάν έχαναν κάθε προσωπική και ομαδική «μάχη» που έδιναν. Αυτή τη φορά, η «Λερναία Ύδρα» ήταν η Βαλένθια, που έβγαλε πολλαπλούς πρωταγωνιστές στον... αφρό (22π. ο Ζαν Μοντέρ, 16π. και 7ρ. ο Νέιτ Ρίβερς, 14π. ο Μπράνκου Μπαντιό και από 10π. οι Ματ Κοστέλο, Κάμερον Τέιλορ και Χοσέπ Πουέρτο).

Εντυπωσιακός ο ρυθμός των Ισπανών στο ξεκίνημα

Ο Παναθηναϊκός Aktor άρχισε το παιχνίδι με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Λεσόρ, αλλά οι Ισπανοί ήταν επιβλητικοί στα πρώτα λεπτά (11-6 στο 4' με 3/4 3π. των γηπεδούχων). Έτσι, ο Εργκίν Αταμάν πέρασε γρήγορα στο παρκέ τους Σλούκα, Χέις - Ντέιβις και Φαρίντ, με τον αρχηγό να ευστοχεί για πρώτη φορά πίσω από τα 6,75μ. ύστερα από 0/6 τρίποντα του «τριφυλλιού» (15-11 στο 7'). Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν κυρίαρχη στην 1η περίοδο: η Βαλένθια σούταρε εντυπωσιακά (5/11 τρίποντα), είχε τον έλεγχο των ριμπάουντ, έπαιρνε σκορ από τους Μπράνκου Μπαντιό (8π.) και Νέιτ Ρίβερς (7π.) και έκανε κουμάντο (27-20 στο 9', 1/5 εντός πεδιάς ο Κέντρικ Ναν). Στο φινάλε του δεκαλέπτου ο «Σλου», που είχε ήδη 2φ., βρήκε ένα προσωπικό γκολ - φάουλ, μείωσε (27-23) και πήρε και το 2ο φάουλ του Μπαντιό.

Επιθετικό «πάρτι» της Βαλένθια στο πρώτο ημίχρονο - Απούσα η περιφερειακή άμυνα του «τριφυλλιού»

Στην αρχή της 2ης περιόδου ο Αταμάν έριξε μαζί στο παρκέ τους Σορτς - Σλούκα με τον Λεσόρ στη ρακέτα. Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε 4π. και 1ασ., αλλά αμυντικά δεν μπορούσε να δώσει λύσεις (38-30 στο 14' με 50% των γηπεδούχων πίσω από τη γραμμή του τριπόντου). Ο Παναθηναϊκός Aktor άλλαξε πλάνο (Γκραντ, Σλούκας και Όσμαν, Χέις - Ντέιβις, Χουάντσο, με τον Ισπανό να πηγαίνει για πρώτη φορά στο «5»), αλλά όχι εικόνα, αφού η... καταιγιστική Βαλένθια έφτασε την πρώτη διψήφια διαφορά της (45-34 στο 15', 11 ασίστ/ 3 λάθη οι παίκτες του Μαρτίνεθ). Ως εκ τούτου, ο Αταμάν δοκίμασε κάτι άλλο: Σλούκας, Ναν, Χέις - Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ. Και πάλι, όμως, η ισπανική ομάδα έριχνε... βότσαλα στη θάλασσα σουτάροντας πίσω από τη γραμμή και με 9/16 3π. έκανε «πάρτι» (48-34) και ήταν συνεχώς ένα «κλικ» μπροστά σε επίπεδο ενέργειας. Το 3ο φάουλ του Σλούκα (17') έφερε την επιστροφή του Γκραντ και ο Αμερικανός με ένα 3π. μείωσε σε μονοψήφιο (48-39 στο 18'). Όμως, ο Μπαντιό (11π.) «απάντησε» άμεσα (51-39 στο 18'), πριν από το 56-47 του απογοητευτικού -αμυντικά- Α' μέρους της ελληνικής ομάδας. Να σημειώσουμε πως στο ημίχρονο η Βαλένθια είχε 10 εύστοχα τρίποντα (10/22), με τους φιλοξενούμενους να μένουν... ζωντανοί χάρη σε ένα «ξέσπασμα» του Χέις - Ντέιβις (13 πόντοι). Αντιθέτως, ο Ναν ήταν στα... ρηχά (4π. με 2/7 σουτ).

Σταθερά στο... τιμόνι η Βαλένθια - Δεν μπορούσε να βρει αμυντική συνέπεια ο Παναθηναϊκός

Τα τρίποντα των γηπεδούχων διατήρησαν το διψήφιο ισπανικό προβάδισμα (64-53 στο 22'), την ώρα που ο Ναν βίωνε ένα από τα πιο άστοχα βράδια του στην Euroleague (2/5 2π., 0/4 3π., 1/2β.). Έτσι, ο αρχηγός γύρισε στη θέση του περσινού MVP (23'), ενώ οι Ισπανοί συνέχιζαν να πηγαίνουν πρώτοι -και- στα ριμπάουντ (9 επ. ριμπ. στο 24', 66-55 το σκορ). Ο Όσμαν με μια κερδισμένη άμυνα και δύο «δικά» του καλάθια έδωσε «ανάσα» στο «τριφύλλι» (66-61 στο 26') και ο Ερνανγκόμεθ γύρισε στο «5», με τον Σορτς να αντικαθιστά τον «Σλου». Το ισπανικό μοτίβο, όμως, συνεχίστηκε: 10ο επιθετικό ριμπάουντ, 13ο τρίποντο και -εκ νέου- άνετο προβάδισμα (71-62 στο 27'). Το σχήμα δίχως σέντερ δεν κράτησε για πολύ, με τον Λεσόρ να περνάει ξανά στο ματς και τον έξαλλο Αταμάν να δέχεται τεχνική ποινή (74-63 στο 28', 10π. ο Μοντέρο). Με 1'31'' για την 3η περίοδο ο Αταμάν πήγε για πρώτη φορά σε line up με τρεις γκαρντ (Σορτς, Σλούκας, Ναν), αλλά το σκηνικό δεν άλλαξε (82-69 στο 30' με τον Μοντέρο να φτάνει τους 16π. μέσα σε αποθέωση).

Αποκαρδιωτική εμφάνιση στη "Roig Arena"

Το ισπανικό... πάρτι δεν είχε τέλος: η Βαλένθια ξέφυγε μέχρι το +17 (33') και το «τριφύλλι» συνέχισε να μην έχει «απαντήσεις». Οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι, είχαν βγάλει εντελώς εκτός κλίματος τον Ναν, έβρισκαν σκορ και από την περιφέρεια και από το ζωγραφιστό και έκαναν ό,τι ήθελαν στη "Roig Arena" (90-76 στο 35'). Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις, Χουάντσο επιλέχθηκαν ως ένα τελευταίο... ειδικό σχήμα, αλλά ούτε και αυτό λειτούργησε. Τα λάθη δεν σταμάτησαν και η Βαλένθια έβαλε διαστάσεις θριάμβου στην άνετη επικράτησή της (102-84 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 27-23, 56-47, 82-69, 102-84.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.