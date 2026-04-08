Το νικηφόρο σερί της Παρτίζαν στην Euroleague σταμάτησε στην Πόλη: Η Εφές γύρισε το ματς από το -13 του τρίτου δεκαλέπτου, με δράστη τον Λάρκιν στην επιστροφή του, οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση εκεί όπου σκόραρε 14 βολές για να πάρει τελικά τη νίκη με 79-72.

Η Εφές έβαλε στοπ στο νικηφόρο σερί της Παρτίζαν: Η σερβική ομάδα μετρούσε έξι σερί νίκες στην Εuroleague, ωστόσο το σύνολο του Πάμπλο Λάσο, αν και βρέθηκε στο -13 στο τρίτο δεκάλεπτο - έβγαλε αντίδραση, οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση εκεί που σκόραρε μόνο με βολές για να πάρει τελικά τη νίκη με 79-72.

Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα της Πόλης ανέβηκε στο 11-25 παραμένοντας ωστόσο στην προτελευταία θέση, με την ομάδα του Χουάν Πεναρόγια να πέφτει στο 15-21.

Ο Τζόρνταν Λόιντ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές με τον Αμερικανό να μετρά 24 πόντους (13/14β.), με τον Πουαριέ να προσθέτει 17 πόντους με 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Λάρκιν στην επιστροφη του έδωσε λύσεις όταν χρειάστηκε (9π.) με τους υπόλοιπους παίκτες της Εφές να μένουν σε μονοψήφια επίπεδα.

Από την άλλη πλευρά Σέικ Μίλτον ήταν πρώτος σκόρερ για τους Σέρβους, με τον Αμερικανό να κάνει πολύ καλό πρώτο μέρος (12π.), με τους Κάρλικ Τζόουνς και Στέρλινγκ Μπράουν να συμπληρώνουν από 11 πόντους έκαστος. Διψήφιος και ο Μπόνγκα μα 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Αργό τέμπο και ισχνό τουρκικό προβάδισμα δια χειρός Λόιντ

Με τρίποντο του Μπόνγκα μπήκε η Παρτίζαν, με την Εφές να μένει χωρίς σκορ για παραπάνω από 2’. Οι δυο ομάδες δεν είχαν βρει επιθετικό ρυθμό, Λοίντ και Οσμάνι ξεκόλλησαν από το μηδέν τους γηπεδούχους (5-3 στο 3’), με την Παρτίζαν να κάνει συνεχόμενα λάθη (3λ. σε 3’). Ο Ραντάνοφ βρήκε τους πρώτους του πόντους για το 5-6, με την τουρκική ομάδα να βρίσκει λύσεις για να ξαναπάρει τα ηνία (9-8 στο 6’) δια χειρός Λόιντ (5π.). Η ομάδα του Λάσο ανέβασε την ένταση της μέσω της άμυνας της, πήρε αέρα 5π. (15-10 στο 8’) και γενικά ήλεγχε τον ρυθμό του ματς. Ο Οσετκόφσκι βρήκε τους πρώτους του πόντους με την είσοδο του διαμορφώνοντας το 15-13 της πρώτης περιόδου.

Ο Μίλτον πήρε «φωτιά», διψήφιο προβάδισμα για την Παρτίζαν

Ο Σμιτς συνδέθηκε με το αντίπαλο καλάθι με το καλημέρα του δεύτερου δεκαλέπτου (18-13), με την Παρτίζαν να μειώνει στο πόντο με δράστη τον Μίλτον (20-19 στο 13’). Ο Αμερικανός γκαρντ είχε πάρει «φωτιά» και με συνεχόμενους πόντους (12π.) εκτόξευσε την διαφορά για την σερβική ομάδα στο +8 (22-30 στο 15’) με επιμέρους 2-15. Ο Μπράουν με τους πρώτους του πόντους έδωσε διψήφια τιμή στο προβάδισμα της ομάδας του Πεναρόγια (+10, 22-32), με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό του παιχνιδιού. Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την Παρτίζαν στο +12 (24-36), με την ομάδα του Πεναρόγια να είναι το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, με την άμυνα της να κάνει την διαφορά.

Διατήρησε προβάδισμα της η Παρτίζαν, παρά την αντίδραση της Εφές

Αργός ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με την Παρτίζαν να διατηρεί το προβάδισμα της σε επίπεδα ασφαλείας (+13, 25-38 στο 22’). Η Εφές αδυνατούσε να βρει εύκολο σκορ, είχε σκοράρει μόλις 28π. σε 24’ οι παίκτες του Πεναρόγια ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, με το σκορ στο 3ο δεκάλεπτο να είναι στο 4-2 σε 4’. Ο Πουαριέ έδωσε σκορ από την ρακέτα (32-40 στο 26’), με τον Γάλλο να δίνει συνεχώς λύσεις από το ζωγραφιστό (9π.) κρατώντας την τουρκική ομάδα μέσα στο παιχνίδι (37-46 στο 28’). Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την Παρτίζαν στο +7 (43-50), με την Εφές να έχει ανεβάσει την ένταση στο παιχνίδι της.

Ο Λάρκιν άλλαξε την εικόνα της Εφές, ο Τζόουνς έστειλε το παιχνίδι στην παράταση

Με τρίποντο του Λάρκιν μπήκε η Εφές στο 4ο δεκάλεπτο, με τον Ραντάνοφ να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 46-53. Η τουρκική ομάδα είχε ανεβάσει την πίεση της στην άμυνα, ο Λάρκιν έδινε σταθερά σκορ, με τον Λόιντ να μειώνει στο καλάθι (51-53 στο 32'). Ο Πουαριέ έβαλε μπροστά την ομάδα του Πάμπλο Λάσο (56-55 στο 34') ύστερα από αρκετή ώρα, με τον Στέρλινγκ Μπράουν να δίνει λύσεις για την Παρτίζαν (56-60 στο 36'). Οι γηπεδούχοι με ένα γρήγορο σερί 6-0 πήραν ξανά τα ηνία, με τον Λόιντ να αναλαμβάνει τις περισσότερες επιθέσεις της τουρκικής ομάδας (62-60 στο 38') και τον Κάρλικ Τζόουνς να απαντά με γκολ-φάουλ για το 62-63. Ο Ουάιλερ Μπαμπ κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο, με τον Αμερικανό γκαρντ να ευστοχεί και στις τρεις για το 65-63 με ένα λεπτό να μένει για το φινάλε. Ο Μπόνγκα αστόχησε σε λέι-απ, ο Ουάιλερ Μπαμπ έχασε ελεύθερο τρίποντο για να «καθαρίσει» το ματς, με τον Καρλίκ Τζόουνς να κερδίζει φάουλ, διαμορφώνοντας το 65-65 με 2/2β. και 4,3'' να απομένουν στο ρολόι. Ο Πουαριέ ανέλαβε την επίθεση, με τον Γάλλο να αστοχεί διαμαρτυρόμενος και για φάουλ.

Η Εφές σκόραρε μόνο με βολές, η Παρτίζαν έπαθε επιθετικό μπλακ-αουτ

Η Εφές σκόραρε μόνο από βολές στο ξεκίνημα της παράτασης (6/6β 71-65 στο 42'.), με την Παρτίζαν να είναι άστοχει σε συνεχόμενες επιθέσεις. Η τουρκική ομάδα είχε μπλοκάρει επιθετικά τους Σέρβους, που αδυνατούσαν να βρουν επιθετικές λύσεις, με τους γηπεδούχους να ξεφεύγουν στο +7 (72-65 στο 43'). Ο Μπόνγκα ξεκόλλησε την Παρτίζαν από τους 65π., με τον Καρλίκ Τζόουνς να μειώνει σε 72-69 στο 44'. Ο Λόιντ με 2/2β. έγραψε το 74-69, ο Μπόνγκα μείωσε σε 74-70 με 1/2β. με τον Λάκιτς να αστοχεί σε ελεύθερο τρίποντο. Ο Λόιντ κέρδισε φάουλ, ευστόχησε και στις δυο βολές διαμορφώνοντας το 76-70. Ο Οσετκόφσκι μείωσε σε 76-72, με την Εφές να παίρνει τελικά τη νίκη σκοράροντας μόνο βολές στην παράταση, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί της Παρτίζαν.

Τα δεκάλεπτα: 15-13, 24-36, 43-50, 65-65, 79-72 (παρ.)

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης.