Είτε «Γολγοθάς», είτε «Final-4» το θέμα είναι ένα…

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τη Μεγάλη Εβδομάδα του Παναθηναϊκού στην Ισπανία και τον απόλυτο στόχο του «τριφυλλιού» στην τελική ευθεία της regular season.

Μετά την «αυτοκτονία» του Παναθηναϊκού στη Σόφια, κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ, οι «πράσινοι» αυτό που κατάφεραν ήταν να κολλήσουν ακόμα πιο πολύ την πλάτη τους στον τοίχο. Κατάφεραν να προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους εαυτούς τους, να τους βάλουν σε ακόμα πιο δύσκολη θέση και η Μεγάλη Εβδομάδα για τους ίδιους να μετατρέπεται σε… πολύ Μεγάλη Εβδομάδα.

Η αλήθεια είναι πως η Μεγάλη Εβδομάδα έχει χαρακτηριστεί με πολλά επίθετα που έχουν να κάνουν με τη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν από χθες νωρίς το απόγευμα βρίσκεται στην Καταλονία και έχει μπροστά της δύο πολύ μεγάλα ματς, που δεδομένα πλέον, θα κρίνουν σε πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό όλη την ευρωπαϊκή του χρόνια. Με το απόλυτο όλα θα πάνε καλά, με μία νίκη θα συνεχίσει να παλεύει, χωρίς νίκη…

Το… παράδοξο στον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι ότι παρά τη μεγάλη απογοήτευση της ήττας από τους Ισραηλινούς, η ψυχολογία και το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό. Οι παίκτες σήκωσαν κεφάλι, πατούν γερά στα πόδια τους και γνωρίζουν καλά ότι η αποστολή τους μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά δεν είναι ακατόρθωτη. Η καλύτερα είναι στα…μέτρα τους. Μπορεί οι «πράσινοι» να αγωνίζονται μακριά από το «σπίτι» τους, μπορεί να έχουν να κερδίσουν 14 χρόνια στη Βαρκελώνη, μπορεί η Βαλένθια να παίζει εξαιρετικό μπάσκετ, αλλά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα παίξει σαν Παναθηναϊκός τότε οι «πράσινοι» θα πετύχουν τον στόχο τους.

Ο Αταμάν έχει και πάλι προβλήματα. Σοβαρά. Από την άλλη όμως ο Τζέριαν Γκραντ κάνει ότι περνάει από το… χέρι του (κυριολεκτικά) για να βρίσκεται στην δωδεκάδα της αποψινής αναμέτρησης. Δοκίμασε να προπονηθεί χθες βράδυ, θα κάνει το ίδιο και σήμερα το πρωί και αν κρίνουμε από την τρέλα του και τη θέλησή του να πατήσει παρκέ, τότε θα ρισκάρουμε στο ότι ο Αμερικάνος θα είναι στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού.

Να βγάλουμε κομπιουτεράκια τώρα δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Βλέπουμε τις τελευταίες αγωνιστικές να έρχονται τα πάνω κάτω. Χάνει ο Παναθηναϊκός, χάνουν και οι διώκτες του. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός, κερδίζουν και οι άλλοι. Ίσως απόψε, κοντά στα μεσάνυχτα να είμαστε λίγο πιο… σοφοί για το προς τα που πάει να κάτσει η… μπίλια. Αλλά ακόμα και τότε κανείς δε θα μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. Το μόνο δεδομένο είναι ότι ο Παναθηναϊκός απόψε πρέπει να πάρει την νίκη. Και αν τα καταφέρει θα πετάξει με άλλη ψυχολογία για τη Βαλένθια και το ματς της Μεγάλης Πέμπτης. Αλλά όπως λένε χαρακτηριστικά όλα αυτά τα χρόνια στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού: «Βήμα-βήμα»!

ΥΓ1: Μεγαλώνει όλο και περισσότερο η λίστα και οι... αντικειμενικοί κάνουν τους… Κινέζους.

ΥΓ2: Άσχετο με τα μπασκετικά, αλλά την Κυριακή το βράδυ και οι τυφλοί είδαν την χρησιμότητα του VAR. Μια σύγκριση στα χρόνια του, αλλά και στα χρόνια που δεν υπήρχε είναι ικανή για να στέψει «πρωταθλητές».