Το alley-oop των Άλεξ-Θανάση και η… τρέλα του Γιάννη (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες επικρατώντας με 131-115 απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις.
Με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε του ματς, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο ύψωσε από το τρίποντο και ο Θανάσης κάρφωσε, με τα αδέλφια να συνδυάζονται για ένα όμορφο alley-oop.
Μάλιστα, ο Γιάννης το… χάρηκε με την ψυχή του στον πάγκο και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τους αδελφούς του.
Δείτε το βίντεο:
ALEX TO THANASIS FOR THE ANTETOKOUNMPO OOP! pic.twitter.com/5NvzRY5Kbu— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 5, 2026