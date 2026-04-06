Το alley-oop των Άλεξ-Θανάση και η… τρέλα του Γιάννη (vid)

Οι Άλεξ και Θανάσης Αντετοκούνμπο συνδυάστηκαν για ένα alley-oop και ο Γιάννης το χάρηκε με την ψυχή του.

Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες επικρατώντας με 131-115 απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις.

Με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε του ματς, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο ύψωσε από το τρίποντο και ο Θανάσης κάρφωσε, με τα αδέλφια να συνδυάζονται για ένα όμορφο alley-oop.

Μάλιστα, ο Γιάννης το… χάρηκε με την ψυχή του στον πάγκο και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τους αδελφούς του.

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