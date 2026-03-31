Αιώνιος αντίπαλος του Αταμάν αντέδρασε στις δηλώσεις του: «Να γίνει καλύτερος προπονητής»

Ο επί σειρά ετών αντίπαλος του Εργκίν Αταμάν, Μπόμπι Ντίξον που φόρεσε για έξι χρόνια την φανέλα της Φενέρ, βρήκε την ευκαιρία να... αντιδράσει για τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού μετά το ντέρμπι «αιωνίων».

Ο Μπόμπι Ντίξον ως παίκτης της Φενέρ αντιμετώπισε σε πολλά ντέρμπι τον Εργκίν Αταμάν, μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό έκανε ποστάρισμα στα social media κατά του προπονητή των «πράσινων».

«Κλαίει πολύ, πάντα είναι πρόβλημα όταν δεν παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Πρέπει να γίνει καλύτερος προπονητής», ανέφερε σε σχόλιό του ο 42χρονος Αμερικανός για τον προπονητή του Παναθηναϊκού.





Με αυτόν τον τρόπο ο Μπόμπι Ντίξον, έριξε νερό στο μύλο της αιώνιας κόντρας που υπάρχει ανάμεσα στον οργανισμό και τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε με τον Τούρκο προπονητή.