Οι Μπουλς «τελείωσαν» τον Άιβι μετά τα ομοφοβικά σχόλια!

Παρελθόν από τους Σικάγο Μπουλς αποτελεί ο Τζέιντεν Άιβι, μετά τα ομοφοβικά σχόλια που έκανε, με τους «Ταύρους» να λύνουν το συμβόλαιό του.

Ο 24χρονος γκαρντ μετακινήθηκε μέσω ανταλλαγής στους Σικάγο Μπουλς στην trade deadline, όμως οι θητεία του στους «Ταύρους» δεν διήρκεσε για πολύ, με τις δύο πλευρές να λύνουν την συνεργασία τους.

Το «τέλος» του Άιβι από τους Μπουλς, ήρθε μετά την ανάρτηση μιας σειράς βίντεο τις τελευταίες εβδομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία εκφράζει την οργή του για τη θρησκεία και άλλα θέματα,

Σε ένα βίντεο, μάλιστα που δημοσίευσε ο 24χρονος γκαρντ το πρωί της Δευτέρας επέκρινε το NBA για τον εορτασμό του Pride Month, λέγοντας ότι γιορτάζει την «αδικία».

Ο Άιβι έπαιξε σε μόλις τέσσερις αγώνες με τους Μπουλς πριν αποσυρθεί για το υπόλοιπο της σεζόν λόγω τραυματισμού στο αριστερό γόνατο και πλέον θα αναζητήσει ως ελεύθερος τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.