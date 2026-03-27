Θα δοκιμάσει να αγωνιστεί ο Μίροτιτς κόντρα στον Παναθηναϊκό: Το πρωί το τελικό τεστ

Ο Νίκολα Μίροτιτς ταξίδεψε στην Αθήνα μαζί με την αποστολή της Μονακό και ενδέχεται να αγωνιστεί στο κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, για την 34η αγωνιστική της EuroLeague.

Για τον έμπειρο φόργουορντ θα αξιολογηθεί η κατάσταση του πέλματός του στο πρωινό shootaround, αφού έχει επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις τις τελευταίες μέρες.

Η συμμετοχή του είναι σημαντική, αφού η Μονακό προσπαθεί να βρει μία θέση στην πρώτη εξάδα της κανονικής περιόδου.

Στην φετινή σεζόν, ο Μίροτιτς μετρά 10,9 πόντους ανά αγώνα με 58% στα δίποντα, 39% στα τρίποντα και 83% στις βολές, ενώ προσθέτει 4,5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε περίπου 19 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.

Η υπόλοιπη αποστολή της Μονακό περιλαμβάνει τους Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Τάις, Ντιάλο, Χέιζ, Τάρπι, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς και Στράζελ, με τον Μάικ Τζέιμς να παραμένει εκτός.