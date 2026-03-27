Θα δοκιμάσει να αγωνιστεί ο Μίροτιτς κόντρα στον Παναθηναϊκό: Το πρωί το τελικό τεστ

Για τον έμπειρο φόργουορντ θα αξιολογηθεί η κατάσταση του πέλματός του στο πρωινό shootaround, αφού έχει επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις τις τελευταίες μέρες.
Η συμμετοχή του είναι σημαντική, αφού η Μονακό προσπαθεί να βρει μία θέση στην πρώτη εξάδα της κανονικής περιόδου.
Στην φετινή σεζόν, ο Μίροτιτς μετρά 10,9 πόντους ανά αγώνα με 58% στα δίποντα, 39% στα τρίποντα και 83% στις βολές, ενώ προσθέτει 4,5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε περίπου 19 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.
Η υπόλοιπη αποστολή της Μονακό περιλαμβάνει τους Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Τάις, Ντιάλο, Χέιζ, Τάρπι, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς και Στράζελ, με τον Μάικ Τζέιμς να παραμένει εκτός.