Lakers' Corner: Επιστροφή στις νίκες με τον Ντόντσιτς να… πιάνει τον Τζόρνταν

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μετά τα... όργια που έγιναν κόντρα στους Ντιτρόι Πίστονς, επέστρεψαν στις νίκες (137-130 τους Ιντιάνα Πέισερς), με τον Λούκα Ντόντσιτς να «ντύνεται» Μάικλ Τζόρνταν.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Ιντιάνα Πέισερς και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα. Οι αστέρες των «Λιμνανθρώπων» ήταν τρομεροί, ο Λεμπρόν «ακούμπησε» το triple-double, ο Ντόντσιτς ξεπέρασε τους 40 πόντους, και η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ επικράτησε με 137-130. Έτσι, οι Λέικερς βελτιώσαν το ρεκόρ τους σε 47-26 και παραμένουν στην τρίτη θέση της δυτικής περιφέρειας.

Ο Ντόντσιτς… έπιασε τον Τζόρνταν

Όπως συνηθίζει, ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν… μαγικός και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Ο Σλοβένος θρύλος τελείωσε τον αγώνα με 43 πόντους και έτσι… έφτασε τον Μάικλ Τζόρνταν. Πιο συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος παίκτης μετά από τον Αμερικανό που έχει μέσο όρο πάνω από 40 πόντους σε έξι συνεχόμενα ματς εκτός έδρας.

Ο Ντόντσιτς στις αναμετρήσεις κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς, τους Μαϊάμι Χιτ, τους Ορλάντο Μάτζικ, τους Ντιτρόιτ Πίστονς και τους Ιντιάνα Πέισερς είχε κατά μέσο όρο 40,7 πόντους, με τους Λέικερς να έχουν ρεκόρ 5-1 στο road trip.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Τζέικ ΛαΡάβια: 6 πόντοι (3/3 σουτ), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 28:37.

Λεμπρόν Τζέιμς: 23 πόντοι (9/17 σουτ, 0/1 τρίποντα, 5/5 βολές), 9 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 34:28.

Τζάκσον Χέιζ: 21 πόντοι (9/11 σουτ, 3/6 βολές), 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 36:16.

Όστιν Ριβς: 25 πόντοι (7/16 σουτ, 2/7 τρίποντα, 9/9 βολές), 1 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 37:58.

Λούκα Ντόντσιτς: 43 πόντοι (15/30 σουτ, 4/11 τρίποντα, 9/10 βολές), 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 5 λάθη σε 37:30.

Λουκ Κενάρντ: 8 πόντοι (2/4 σουτ, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος σε 27:60.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 5 πόντοι (2/2 σουτ, 1/1 τρίποντο), 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 12:27.

Μαξ Κλέμπερ: 2 πόντοι (1/2 σουτ, 0/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 11:23.

Μπρόνι Τζέιμς: 4 πόντοι (2/4 σουτ, 0/1 τρίποντο), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 13:22.

Bronny James vs Pacers:

4PTS-2STL-2/4FG +4 +/- pic.twitter.com/exwJODg51O — Laker Performances (@LALPerformance) March 26, 2026

Κόμπε Μπάφκιν: DNP.

Ντάλτον Κνεκτ: DNP.

Ντριού Τίμι: DNP.

Σύνολο: 137 πόντοι (50/89 σουτ - 56,2%, 9/23 τρίποντα - 39,1%, 28/34 βολές - 82,4%), 39 ριμπάουντ, 30 ασίστ, 15 κλεψίματα, 4 μπλοκ και 13 λάθη.

Εκτός ήταν οι: ΝτεΆντρε Έιτον, Ρούι Χατσιμούρα, Μάρκους Σμαρτ, Νικ Σμιθ Τζούνιορ, Αντού Τιέρο, Κρις Μάνιον.

Οι Λέικερς έχουν μπροστά τους το ματς με τους Μπρούκλιν Νετς (28/3, 04:30) και μετά θα αναμετρηθούν με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς (31/3, 05:00).