Διάψευση περί ενδιαφέροντος του Άρη Betsson για τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς

Στη διάψευση οποιουδήποτε ενδιαφέροντος του Άρη Betsson για τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς προχώρησε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ, Αντώνης Γκάτζιος.

Το σενάριο αυτό κυκλοφόρησε στην Ιταλία, όμως από την κιτρινόμαυρη πλευρά δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Ο Αντώνης Γκάτζιος «έσβησε» τις φήμες, όπως είχε κάνει πριν μια εβδομάδα και για το σενάριο με τον Βασίλη Σπανούλη, γράφοντας αυτή τη φορά στα προσωπικά του social media:

«Κανένα «σενάριο» Ιβάνοβιτς, ούτε για το καλοκαίρι, το είπαμε πριν από εβδομάδες και μάλλον δεν έγινε κατανοητό... Το μυαλό στο κεφάλι μας (για όσα (πιθανά και απίθανα) ακούγονται.

Η προσοχή μας σε ένα πρόγραμμα - βουνό που έρχεται, με επτά ματς σε 37 μέρες... Και πρώτα απ' όλα σε έναν αγώνα, μεθαύριο, όπου οι απουσίες πιθανόν να είναι σημαντικές, και δεν έχουμε μάθει να παίρνουμε τίποτα ως «δεδομένο»... Γι' αυτό όλοι εκεί, στο ξεκίνημα της τελικής ευθείας. Ως το τέλος...».