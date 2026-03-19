«Αβέβαιο το μέλλον του Ιβάνοβιτς στη Βίρτους, ενδιαφέρεται ο Άρης Betsson»!

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως το μέλλον του Ντούσκο Ιβάνοβιτς στη Βίρτους είναι αβέβαιο και τονίζουν πως ο Άρης Betsson ενδιαφέρεται για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας!

Μόνο σίγουρη δεν είναι η παραμονή του Μαυροβούνιου προπονητή στη Βίρτους και την επόμενη σεζόν, με τα ιταλικά Μέσα να αναφέρουν πως τα πάντα είναι στον «αέρα» στην παρούσα φάση.

Η Βίρτους έχει χάσει το τρένο της πρόκρισης στα πλέι οφ της Euroleague και τα πάντα θα κριθούν με την τελική έκβαση της σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα, όπου το φινάλε θα κρίνει την παραμονή ή όχι.

Μάλιστα το όνομα του Πάολο Γκαλμπιάτι αναφέρεται ως ένας από τους πιθανούς αντικαταστάτες του στον πάγκο της Βίρτους.

Κάπου εκεί τα ιταλικά Μέσα μπλέκουν στην υπόθεση και τον Άρη Betsson, αναφέροντας πως οι «κιτρινόμαυροι» εξετάζουν σοβαρά την υπόθεση του Ιβάνοβιτς για το καλοκαίρι.

«Όσο για το μέλλον, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόοδος όσον αφορά μια πιθανή επέκταση του συμβολαίου με τον προπονητή των "ασπρόμαυρων". Υπάρχει περιθώριο για συμφωνία, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν και ο Άρης έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον γι' αυτόν.

Ο "κιτρινόμαυρος" σύλλογος της Θεσσαλονίκης σχεδιάζει να μπει στην επόμενη σεζόν με μεγάλες φιλοδοξίες και μεγαλύτερο προϋπολογισμό, προκειμένου να ανταποκριθεί στις μεγάλες επενδύσεις του αντιπάλου της πόλης, του ΠΑΟΚ, του οποίου θα ηγηθεί ο Αντρέα Τρινκιέρι», αναφέρει χαρακτηριστικά η «Corriere di Bologna».