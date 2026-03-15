Δοκιμασία στην Γλυφάδα για τον Ολυμπιακό - Στο Telekom Center με την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, ενώ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στην Γλυφάδα από τον Πανιώνιο για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 21η αγωνιστική της GBL. Το πρόγραμμα ανοίγει η αναμέτρηση του Κολοσσού απέναντι στον Ηρακλή στην Ρόδο με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να συνεχίσουν με νίκη μετά την τεράστια επικράτηση απέναντι στον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει λίγο πιο νότια και συγκεκριμένα στην Γλυφάδα για να αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο με στόχο να συνεχίσει το αήττητο σερί του στο πρωτάθλημα, ενώ ο Πανιώνιος μετά την ήττα του στο Περιστέρι, θα διεκδικήσει τις πιθανότητές του.

Στο «T-Center» ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ των εννέα διαδοχικών νικών στο πρωτάθλημα με στόχο την επιστροφή στις νίκες στην GBL μετά τις ήττες από Κολοσσό και Ηρακλή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

Κυριακή 15 Μαρτίου:

Κολοσσός Ρόδου - Ηρακλής (12:45)

Πανιώνιος - Ολυμπιακός (13:00)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (16:00)