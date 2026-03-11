Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στην Κροατία και ηττήθηκε με… κάτω τα χέρια (98-73) στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών του Eurobasket 2027.

Η Ελλάδα αναμετρήθηκε με την Κροατία στο «Sportska Dvorana Baldekin» για την 4η αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών του Eurobasket 2027. Σταδικά, οι γηπεδούχες πήραν τον έλεγχο του αγώνα και στο δεύτερο ημίχρονο… καθάρισαν το ματς. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να βρει λύσεις και γνώρισε εύκολα την ήττα με 98-73.

Έτσι, πλέον η Ελλάδα έχει ρεκόρ 2-2 και η Κροατία 3-1. Σημειώνεται πως η Δανία βρίσκεται επίσης στο 2-2, ενώ η Βόρεια Μακεδονία είναι στο 1-3.

Για την Ελλάδα η Φασούλα είχε 22 πόντους, 14 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 31:32, με την Παρκς να προσθέτει 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 32:48. Τέλος, η Σπανού μέτρησε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 34:00.

Από την άλλη, η Ντόικιτς σε 38:03 είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 μπλοκ και η Βούκοσα σε 21:30 πέτυχε 17 πόντους, πήρε 6 ριμπάουντ, έδωσε 2 ασίστ και έκανε 4 κλεψίματα.

Καλό ξεκίνημα για την Ελλάδα, ξέφυγε στην δεύτερη περίοδο η Κροατία

Μπέγκιτς και Σπανού ευστόχησαν σε τρίποντα στην αρχή του ματς και στη συνέχεια η Κροατία βρήκε ένα σερί 8-0 για το 11-3. Με Παρκς και Σπανού η Ελλάδα μείωσε σε 11-8, ενώ με το τρίποντο της Φασούλα ισοφάρισε σε 13-13. Η Παρκς έβαλε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ τις φιλοξενούμενες (15-16) και η Φασούλα διαμόρφωσε το 15-18. Η Νόβακ με τρίποντο ισοφάρισε σε 20-20 και με το τρίποντο της Λάζιτς οι γηπεδούχες ολοκλήρωσαν μπροστά την πρώτη περίοδο με 23-22.

Η Κροατία μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο δεκάλεπτο και με ένα σερί 7-0 προηγήθηκε με 30-22. Σπανού και Λούκα βρήκαν σκορ για την Ελλάδα (33-26), ενώ οι γηπεδούχες είδαν την Βούκοσα να ευστοχεί σε δύο τρίποντα, και μαζί με την Τσβίτκοβιτς, να ανεβάζει την διαφορά στους 15 (43-28). Η Ελλάδα στα τελευταία λεπτά… ξύπνησε, βρήκε λύσεις με τις Παρκς και Φασούλα και πήγε στα αποδυτήρια στο -11 (49-38).

Δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο ματς η Ελλάδα, εύκολη επικράτηση για τις γηπεδούχες

Μπέγκιτς και Παρκς διαμόρφωσαν το 54-45 και η Ελλάδα με τις Σπανού και Φασούλα έριξε τη διαφορά στους 8 (56-48). Μετά τις βολές της Ντόικιτς, Παρκς και Σπανού με ένα σερί 5-0 έκαναν το 58-53, όμως οι φιλοξενούμενες δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν. Βούκοσα και Λάζιτς «απάντησαν» (62-53) και με τις Βούκοσα και Ντόικιτς η διαφορά έφτασε τους 12 (67-55). Μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, η Ελλάδα δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό στην επίθεση και μπήκε στην τέταρτη περίοδο πίσω με 76-58.

Η Τσινέκε μείωσε σε 76-60, αλλά η Κροατία με τις Λάζιτς και Ντόικιτς έκανε ένα σερί 7-0 για το 83-60. Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να περιορίσει τις γηπεδούχες στην επίθεση, οι οποίες συνέχισαν να βρίσκουν σκορ με όποιον τρόπο ήθελαν. Οι φιλοξενούμενες δεν μπόρεσαν να ξαναμπούν ποτέ στο ματς και γνώρισαν τελικά την ήττα με 98-73.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 49-38, 76-58, 98-73

Τα στατιστικά του αγώνα.

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

1η αγωνιστική (12/11)

Βόρεια Μακεδονία-Δενία 79-78

Ελλάδα-Κροατία 73-76

2η αγωνιστική (15/11)

Κροατία-Δανία 77-89

Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα 84-101

3η αγωνιστική (18/11)

Κροατία-Βόρεια Μακεδονία 83-55

Δανία-Ελλάδα 93-97

4ης αγωνιστική (11/3)

Δανία-Βόρεια Μακεδονία 125-57

Κροατία-Ελλάδα 98-73

5η αγωνιστική (14/3)

15.30 Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία

16.00 Δανία-Κροατία

6η αγωνιστική (17/3)

17.00 Ελλάδα-Δανία

19.00 Βόρεια Μακεδονία-Κροατία

Η κατάταξη

1.Κροατία 3-1

2.Ελλάδα 2-2

3.Δανία 2-2

4.Βόρεια Μακεδονία 1-3