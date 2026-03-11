Στο «Παλατάκι» Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Τάισον και Θυμιάνης, δίπλα στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ (vids)

Η ποδοσφαιρική οικογένεια του ΠΑΟΚ δίπλα στο μπάσκετ για το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι με το Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (18:00) το Περιστέρι για τον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης του Europe Cup και στο Παλατάκι βρίσκονται για να υποστηρίξουν τους παίκτες του Παντελή Μπούτσκου, οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Τάισον, Χρήστος Ζαφείρης και Κωνσταντίνος Θυμιάνης, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα προπονήθηκε το πρωί και βρίσκονται στο PAOK Sports Arena για να παρακολουθήσουν δια ζώσης το παιχνίδι, με την ασπρόμαυρη ΚΑΕ να τους φιλοξενεί στα VIP.

Δείτε τα πλάνα του SDNA: