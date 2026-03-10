Με 100αρα και βροχή τριπόντων ο Ολυμπιακός πέρασε με περίπατο από την έδρα της Παρί (87-104) και συνεχίζει να πατάει σταθερά στις πρώτες θέσεις της Euroleague που οδηγούν στο πλεονέκτημα έδρας.

Σκορ και θέαμα στο Παρίσι για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν το γκάζι με το... καλημέρα, βρήκαν ρυθμό από τα 6.75μ. δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην πυραυλοκίνητη Πάρι και πήραν ένα σπουδαίο διπλό με 104-87.

Πλέον οι Πειραιώτες με τη νίκη ανέβηκαν στο 20-10 και πάτησαν στην 2η θέση, έχοντας βάλει γερές βάσεις για το πλεονέκτημα έδρας, με την γαλλική ομάδα να πέφτει στο 11-19 παραμένοντας στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα «άνοιξαν» την άμυνα της ομάδας του Ταμπελίνι με όπλο τους το τρίποντο, σουτάροντας με φοβερά ποσοστά από τα 6.75μ. (17/30τρ. 56%), ενώ ταυτόχρονα περιόρισαν το τρελό παιχνίδι της Παρί, η οποία σούταρε με καλά ποσοστά από μακριά (14/39τρ.).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν αυτός που... σάλπισε την «ερυθρόλευκη» επίθεση, με τον ομογενή γκαρντ να μετρά 24 πόντους με 5 ασίστ και 8/13σ. Ο Άλεκ Πίτερς πήρε ξανά το όπλο του με τον Αμερικανό να μετρά 18 πόντους με 4/7τρ., 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Έδωσε σκορ από την second unit o Φουρνιέ (17π. 3/5τρ.), διψήφιοι και οι Τζόσεφ (10π. 4ρ.) και Χολ (10π. 4ρ.).

Από την άλλη πλευρά ο Ρόμπινσον ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους και 9 ασίστ, με τον Ναντίρ Ιφί να συμπληρώνει 15 πόντους με 4 ασίστ. Καλή παρουσία του Ρόντεν (14π.), διψήφιος και ο Χομς (11π. 3/8τρ.)

«Ερυθρόλευκη» καταιγίδα τριπόντων και διψήφια διαφορά για τον Ολυμπιακό

Mε τρίποντο του Ντόρσεϊ μπήκε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκινούν την αναμέτρηση με συνταγή Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προσπαθούσαν να περάσουν ανεπιτυχώς την μπάλα στο ζωγραφιστό (3λ. σε 2’), ωστόσο εκτελούσαν από τα 6.75μ. (3/5τρ.) για το 6-9 στο 3’. Οι Πειραιώτες είχαν επιβάλει το ρυθμό τους μέσω της άμυνας τους, ο Ντόρσεϊ βρισκόταν σε «οργιαστικό» βράδυ (11π. 4/5σ. 2ας.), με τον Ολυμπιακό να ανοίγει την διαφορά στο +9 (8-17 στο 5’). Η Παρί βρήκε το πρώτο της τρίποντο στο 7’ (1/7τρ.) με τον Χομς, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, δίνοντας διψήφια τιμή στο προβάδισμα τους με γκολ-φάουλ του Χολ (18-30 στο 9’). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Λιμανιού στο +11 (22-33), με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να εκτελούν με ασύλληπτα ποσοστά από το τρίποντο (8/10τρ.).

Διατήρησε το προβάδισμα του ο Ολυμπιακός, παρά την αντίδραση την Παρί

Ο Ρόμπινσον με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου έριξε την διαφορά στο -8 (27-35), με τον Αμερικανό να σκοράρει εκ νέου από τα 6.75μ. για να ροκανίσει περισσότερο την διαφορά (30-35 στο 12’). Η γαλλική ομάδα βρήκε ρυθμό από το τρίποντο, με τον Ίφι να μπαίνει στην εξίσωση (-4, 33-37 στο 13’), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» πυροβολούσαν από μακριά (10/13τρ.) και δεν άφηναν περιθώρια αντίδρασης στην ομάδα του Ταμπελίνι (+10, 36-46 στο 14’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ασταμάτητοι επιθετικά, κυκλοφορούσαν την μπάλα εξαιρετικά (14ασ.), διατηρώντας την διαφορά τους σε υψηλά επίπεδα (+11, 40-51 στο 16’). Η Παρί έσφιξε την άμυνα της, μειώνοντας στο -4 (47-51) με τον Λαμάρ, με τους «ερυθρόλευκους» να κλείνουν το ημίχρονο στο +8 (55-63), ελέγχοντας τον ρυθμό.

Άχαστος από μακριά ο Ολυμπιακός έβαλε βάσεις για σπουδαίο διπλό

Με 2/3β. του Πίτερς μπήκε στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός, με τον Νιλικίνα να γράφει το 55-68 με το 2ο του τρίποντο, ισοφαρίζοντας την μεγαλύτερη διαφορά των «ερυθρολεύκων». Η Παρί απάντησε γρήγορα με 5-0 σερί για το 60-68, με τους Πειραιώτες να συνεχίζουν να εκτελούν με μυθικά ποσοστά από τα 6.75μ. (15/22τρ.) για το 65-72 στο 24’. Η Γαλλική ομάδα έβγαζε περισσότερη ένταση στην άμυνα της, ο Ίφι με λει-απ μείωσε στο 69-74, ωστόσο ο Ολυμπιακός είχε πάντα μια απάντηση από τα 6.75μ. (69-77 στο 26’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, έστειλαν την διαφορά για πρώτη φορά στο +18 (69-87 στο 29’) για να κλείσουν το τρίτο δεκάλεπτο στο +16 (71-87).

Πέρασε... αέρα από το Παρίσι και οδεύει για τετράδα ο Ολυμπιακός

Με τρίποντο του Ρόντεν μπήκε η Παρί στο τελευταίο δεκάλεπτο (74-87), με τον Ρόμπινσον να μειώνει με νέο σουτ από τα 6.75μ. (77-87). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μείνει χωρίς σκορ για περισσότερο από 3', με τον Χολ να σπάει το.. ρόδι για το 77-89, την στιγμή που η γαλλική ομάδα δεν εκμεταλλεύτηκε την αστοχία των Πειραιωτών. Ο Ντόρσεϊ έφτασε τους 24π. με τον Ολυμπιακό να διατηρεί σταθερά την διαφορά του σε ασφαλή επίπεδα (+11, 80-91 στο 35'). Ο Φουρνιέ με το τρίτο του τρίποντο έστειλε την διαφορά στο +16 (80-96 στο 37'), με τους Πειραιώτες να έχουν σφραγίσει ένα άνετο διπλό. Ο Ολυμπιακός έπιασε και τους 100 πόντους, με το 87-104 τελικό να φανερώνει την διαφορά των δυο ομάδων, με τους «ερυθρόλευκους» να φουλάρουν για την τετράδα.

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης