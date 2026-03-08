Πέρασαν από το Κλίβελαντ οι Σέλτικς με τρομερό «JT»

Οι Σέλτικς πήραν την νίκη απέναντι στους Καβαλίερς με 109-98 στο Κλίβελαντ και παρέμειναν στην δεύτερη θέση της Ανατολικής περιφέρειας.

Οι Καβαλίερς μπήκαν καλά στο παρκέ και προηγήθηκαν με 7-0 και 11-3, όμως οι Σέλτικς απάντησαν με άμεσα και γύρισαν το ματς, παίρνοντας διαφορά +8 (24-32). Στην δεύτερη περίοδο οι «Κέλτες» ανέβασαν τον ρυθμό και «εξαφανίστηκαν» στο +21 (35-56).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «Καβς» κατάφεραν και μείωσαν αρχικά σε 50-62 στα μέσα της τρίτης περιόδου, ενώ στο τέταρτο δωδεκάλεπτο έριξαν την διαφορά κάτω από τους 10 (88-97). Οι Σέλτικς δεν άφησαν το παιχνίδι να φύγει από τον έλεγχό του και πήραν εν τέλει την νίκη.

Οι Ντόνοβαν Μίτσελ (30π. 7ρ, 5ασ.) και Έβαν Μόμπλεϊ (24π. 8ρ.) ξεχώρισαν για τους Καβαλίερς, ενώ για τους Σέλτικς την διαφορά έκαναν οι Τζέιλεν Μπράουν (23π. 9ρ. 8ασ.) και Τζέισον Τέιτουμ (20π. 3ρ. 2ασ.).

Τα δωδεκάλεπτα: 26-35, 36-56, 69-86, 98-109