Κοντά στο να «σπάσει» το ιστορικό ρεκόρ του Τσάμπερλεϊν ο Σάι

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είναι πολύ κοντά στο να «σπάσει» το ιστορικό ρεκόρ του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Ο Σάι Γκλίτζιους-Αλεξάντερ πραγματοποιεί ακόμα μία εξαιρετική σεζόν στο ΝΒΑ και είναι πολύ κοντά στο να «σπάσει» το ιστορικό ρεκόρ του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Πιο συγκεκριμένα, απέχει μόλις πέντε παιχνίδια για να έχει τους περισσότερους συνεχόμενους αγώνες με τουλάχιστον 20 πόντους. Ο αστέρας έχει 122 σερί ματς με 20+ πόντους, ενώ ο Τσάμπερλεϊν κατέχει το ρεκόρ με 126 συνεχόμενες αναμετρήσεις.

Ο μόνος ακόμα εν ενεργεία παίκτης που βρίσκεται στο Top-5 της σχετικής λίστας είναι ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος τη σεζόν 2015-16 είχε 72 σερί παιχνίδια.