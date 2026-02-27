Η Γαλλία πήρε ένα πολύτιμο διπλό στην έδρα της Ουγγαρίας (74-71) με τον Αμίν Νουά του Άρη να πρωταγωνιστεί και τον Σιλβέν Φρανσίσκο να «υπογράφει» τη νίκη με τρίποντο at the buzzer.

Οι Γάλλοι έπιασαν τους Ούγγρους στην κορυφή του Group G και πλέον οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με ρεκόρ 2-1.

Για να πάρουν το διπλό οι «τρικολόρ» χρειάστηκαν το buzzer beater του Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο σταρ της Ζαλγκίρις σκόραρε στο φινάλε της αναμέτρησης και «υπέγραψε» το διπλό, ενώ συνολικά είχε 10 πόντους και 5 ασίστ.

Από τη μεριά του, εξαιρετική εμφάνιση έκανε και ο Αμίν Νουά. Ο παίκτης του Άρη είχε 15 πόντους (πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων), 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 25 λεπτά.

Τα Δεκάλεπτα: 15-16, 31-38, 47-55, 71-74.