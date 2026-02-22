Πρώτος τίτλος για τον κόουτς Σπανούλη: Κυπελλούχος Γαλλίας με... περίπατο η Μονακό

Κυπελλούχoς Γαλλίας στέφθηκε η Μονακό μετά την άνετη επικράτηση με 103-79 κόντρα στη Λε Μαν στον τελικό του Leaders Cup, με τον Βασίλη Σπανούλη να κατακτάει τον πρώτο του τίτλο ως προπονητής.

Παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό, κατάφερε να συσπειρωθεί και να συγκεντρωθεί στον στόχο της κατάκτησης του τίτλου. Και το πέτυχε, καθώς από την πρώτη κιόλας περίοδο ξέφυγε με διψήφια διαφορά, φτάνοντας έτσι στη νίκη με... περίπατο. Με αυτόν τον τρόπο η Μονακό πήρε εκδίκηση για τον περσινό χαμένο τίτλο κόντρα στην ίδια ομάδα και παράλληλα έπιασε τις Λε Μαν και Ορτέζ στις περισσότερες κατακτήσεις του Κυπέλλου Γαλλίας με τέσσερις.

Έξι παίκτες των νικητών είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Έλι Οκόμπo να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και τον ακολούθησε από κοντά ο Τζαρόν Μπλόμγκεϊμ με 17 πόντους. Στους 15 πόντους και 9 ριμπάουντ ο Ντάνιελ Τάις, 14 πόντους πρόσθεσε ο Άλφα Ντιάλο και ο Μάικ Τζέιμς είχε 12 πόντους και 9 ασίστ. Για τη Λε Μαν ξεχώρισε ο Τζόνι Μπερχανεμέσκελ με 22 πόντους και 6/10 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 30-12, 53-40, 73-60, 103-79