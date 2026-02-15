Παναθηναϊκός: Χωρίς Φαρίντ και Γιούρτσεβεν κόντρα στον Κολοσσό

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί κόντρα στον Κολοσσό χωρίς τους Κένεθ Φαρίντ και Όμερ Γιούρτσεβεν.

Ο Εργκίν Αταμάν «έκοψε» από την 6άδα των ξένων τους δύο σέντερ, με το «τριφύλλι» να έχει διαθέσιμους τους Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρίσον Χολμς και Τι Τζέι Σορτς για το ματς της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Εκτός φυσικά θα είναι και ο Ματίας Λεσόρ, αλλά και ο Μάριους Γκριγκόνις, που δεν είναι δηλωμένος στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν θα παίξει με τον Κολοσσό.

Την ίδια στιγμή που στη διάρκεια της Κυριακής (15/2) αναμένεται στην Αθήνα ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, όπως σας ενημέρωσε το SDNA, με τον Παναθηναϊκό να προχωρά σε αλλαγή ξένου στη λίστα για να μπει ο Αμερικανός άσος.