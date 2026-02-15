Σήμερα στην Αθήνα ο Χέις-Ντέιβις

Ο Αμερικανός άσος φτάνει απόψε στην Αθήνα και άμεσα θα περάσει ιατρικά για να μπει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ενόψει Final-8!

Η αναμονή τελείωσε, το μεγαλύτερο... μπαμ της φετινής σεζόν «σκάει» και επίσημα σήμερα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ωστόσο λόγω και των άμεσων αγωνιστικών υποχρεώσεων, δεν έχει γίνει γνωστή προς το κοινό η ώρα άφιξης κάτι που σημαίνει πως δεν θα υπάρχει κόσμος να τον υποδεχθεί.

Στον Παναθηναϊκό έχουν αφοσιωθεί στη διοργάνωση του Κυπέλλου που αποτελεί στόχο, έστω κι αν δεν είναι ο μεγαλύτερος της σεζόν, και δεν επιθυμούν αυτή τη στιγμή να αποσπαστεί η προσοχή προσδίδοντας πανηγυρικό κλίμα και έκταση σε μια δεδομένα πολύ μεγάλη μεταγραφή.

Ως εκ τούτου, ο Χέις-Ντέιβις θα αφιχθεί απόψε χωρίς πολλά φώτα δημοσιότητας και από αύριο θα ενταχθεί με την υπόλοιπη ομάδα.