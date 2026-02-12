Το τέλος το ορίζει ο δυνατός και ήρθε η ώρα να γραφτεί...

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε και πάλι το θαύμα του και ο Παναθηναϊκός στην τελική ευθεία της σεζόν μπαίνει πιο δυνατός από ποτέ. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ζούμε στην εποχή της ανωνυμίας, της κακίας και του μίσους. Πίσω από έναν λογαριασμό ο οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει ό,τι θέλει, να προσβάλει όποιον θέλει και να συκοφαντήσει όποιον θέλει. Κι όλα αυτά χωρίς να λογοδοτεί πουθενά. Ακόμα κι αν πολλές αναρτήσεις εξ αυτών θα έπρεπε να αποτελούν προϊόν έρευνας για εισαγγελέα.

Κι όμως μέσα σε αυτούς τους καιρούς υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν ακούει τίποτα. Που πάνω από όλα βάζει την αγάπη που έχει για τον Παναθηναϊκό και την τρέλα που κουβαλάει να τα βάζει με όλους κι όλα. Γιατί αυτό δεν είναι θέμα οικονομικής επιφάνειας, είναι θέμα χαρακτήρα.

Και κάπως έτσι ο DPG έφτασε να τσικνίζει ξημερώματα Τσικνοπέμπτης πρώτος από όλους και να ξενυχτάει όλους τους φίλους του «τριφυλλιού», που και πάλι είναι με τοι χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.

Το έχω ξαναπεί. Στην Ευρώπη δύο παίκτες υπήρχαν που ήταν δυσεύρετοι. Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Γρανάζια που ενώνουν την περιφέρεια με την front line στον τέλειο βαθμό και πέρα από αυτά που φαίνονται, κάνουν όλη την βρώμικη δουλειά.

Και οι δύο πήγαν στο ΝΒΑ. Και με τους δύο υπέγραψε ο Παναθηναϊκός. Ο ένας έμεινε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο άλλος παρότι από την αρχή ήταν κοντά στη Χάποελ, τελικά ντύθηκε στα πράσινα. Γιατί; Γιατί το τέλος το ορίζει ο δυνατός. Ο κανονικός δυνατός. Όχι αυτός κάτω από τα τραπέζια...

Η κίνηση του «τριφυλλιού» είναι ακόμα μία υπενθύμιση του ποιος είναι. Το κορυφαίο brand name στην Ευρώπη με διαφορά. Που στην παρούσα φάση δεν βλέπει κανέναν. Ούτε τη Ρεάλ, που αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Γιαννακόπουλου να ξεπεράσει. Και σε τίτλους.

Η σεζόν αλλάζει ολοκληρωτικά. Τα δεδομένα ήρθαν τούμπα. Ο Παναθηναϊκός δεν προχώρησε σε μπάλωμα. Ράφτηκε πάλι από την αρχή με στόχο να ράψει σε λίγους μήνες το 8ο στο σπίτι του.

Οι «πράσινοι» αυτή την στιγμή έχουν στα χέρια τους τον προπέρσινο MVP του Final Four, τον περσινό της κανονικής διάρκειας και πλέον κι αυτόν του Final Four. Οι παίκτες που έχουν ορίσει τις κατακτήσεις των τελευταίων δύο τίτλων της Euroleague. Με κατακτήσεις. Όχι παρουσίες και συμμετοχές...

Και ποιοι είναι δίπλα τους; Σορτς, Όσμαν, Γκραντ, Χουάντσο και το κομμάτι που λείπει εδώ και καιρό. Το τελευταίο αποτελεί ένα άλλο θέμα συζήτησης όμως, που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες...

Ο Παναθηναϊκός προφανώς κι έχει το καλύτερο ρόστερ στην Ευρώπη. Όχι μόνο βάσει οικονομικής αξίας, αλλά βάσει ποιότητας. Και ποιος είναι ο στόχος του; Το 8ο στο «T-Center». Ούτε σερί συμμετοχές, ούτε παρουσίες, ούτε λάβαρα. Μόνο κατακτήσεις.

Πως θα το κάνει αυτό; Αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του Χέις και νυν πρωταθλητές Ευρώπης. Το ματς κόντρα στη Φενέρμπαχτσε είναι «must win», αφού ο Παναθηναϊκός απαγορεύεται να χάσει παιχνίδι στην έδρα του στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας.

Το πιο σημαντικό θα είναι η επιστροφή του Ναν. Του καλύτερου παίκτη στην Ευρώπη. Χωρίς αυτόν το «τριφύλλι» έπαιξε 6 ματς και είχε ρεκόρ 3-3. Μία πραγματικά καλή επίδοση, αφού ο Αμερικανός άσος είναι αναντικατάστατος και καμία ομάδα στην Euroleague δεν θα το έκανε.

Και κάτι τελευταίο. Όλες τις προηγούμενες ημέρες ο πόλεμος που δέχθηκαν Δημήτρης Κοντός και Νίκος Παππάς ήταν τρομερός. Κι όμως οι δύο άντρες έκλεισαν τα αυτιά τους κι απέδειξαν ποιοι είναι και γιατί βρίσκονται στον Παναθηναϊκό.