Δοκιμασία στην Ιταλία κόντρα στην Τρέντο για τον Πανιώνιο

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει στην Ιταλία την Τρέντο για την 14η αγωνιστική του Eurocup (21:00), με τους «κυανέρυθρους» να θέλουν τη νίκη για να μεγαλώσουν το νικηφόρο σερί τους.

Δύσκολη δοκιμασία για τον Πανιώνιο στην Ιταλία. Οι «κυανέρυθροι» αντιμετωπίζουν την Τρέντο εκτός έδρας 14η αγωνιστική του Eurocup (21:00), με τοn Iστορικό να θέλει τη νίκη για να μεγαλώσουν το νικηφόρο σερί τους.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία έχει δώσει άλλη αύρα στην ομάδα, με τον Νέναντ Μάρκοβιτς να έχει ήδη αφήσει το στίγμα του ακόμα και αν βρίσκεται λίγες μέρες στον πάγκο των «κυανέρυθρων».

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης προέρχεται από σπουδαία εντός έδρας νίκη κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, ενώ ο Πανιώνιος κέρδισε και την περασμένη αγωνιστική στο Eurocup την Μπούντουτσνοστ.

Η Τρέντο με ρεκόρ 8-5 βρίσκεται στην 3η θέση του ομίκου και στοχεύει στην απευθείας πρόκριση στα play-offs της διοργάνωσης.