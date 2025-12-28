«Δίνει συμβόλαιο 2,5 ετών σε Ταϊρίκ Τζόουνς ο Ολυμπιακός και περιμένει την Παρτιζάν»

Ο Ολυμπιακός προσφέρει στον Ταϊρίκ Τζόουνς συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια και πλέον περιμένει την αποδέσμευσή του από την Παρτιζάν.

Περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για την περίπτωση του Αμερικανού σέντερ και των «ερυθρόλευκων», με το «Mozzart Sport» να αναφέρει πως οι Πειραιώτες προσφέρουν συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Όπως σας ενημέρωσε νωρίτερα το SDNA, ο Ολυμπιακός φουλάρει για την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον παίκτη να αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από την Παρτιζάν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν buy out στη σερβική ομάδα, όπως στην περίπτωση του Φρανκ Νιλικίνα, και περιμένουν να μείνει ελεύθερος από την Παρτιζάν ο Αμερικανός άσος.

Αυτό θα πρέπει να συμβεί πριν από τις 5 Ιανουαρίου, μέρα που εκπνέει η διορία στην Euroleague για έναν παίκτη που θέλει να μετακομίσει σε άλλη ομάδα της διοργάνωσης.

Σε κάθε περίπτωση νεότερα στην υπόθεση αναμένονται άμεσα και σύντομα θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που είναι με το 1,5 πόδι εκτός Παρτιζάν.

Υπενθυμίζουμε πως οι ετήσιες απολαβές του Αμερικανού άσου στη σερβική ομάδα ήταν 1,3 εκατ. ευρώ.