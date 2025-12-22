Αποθέωσε τον Ντόντσιτς ο Γκονζάλες: «Είναι θρύλος»

Ο Ούγκο Γκονζάλες είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον Λούκα Ντόντσιτς, τον οποίον αποκάλεσαι «θρύλο».

Ο Ούγκο Γκονζάλες ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέληξε στο ΝΒΑ και στους Μπόστον Σέλτικς. Παρά το γεγονός πως ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται στον... μεγάλο αντίπαλο, στους Λος Άντζελες Λέικερς, ο rookie των Κελτών είχε μόνο τα καλύτερα να πει.

Μιλώντας στο «View From The Rafters» podcast, ο Γκονζάλες αναφέρθηκε στον Σλοβένο σούπερσταρ και τόνισε πως είναι ένας θρύλος και ο παίκτης που θα ήθελε να γίνει σε έναν ιδανικό κόσμο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Για όλους στην ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν μεγαλώνεις, ή για όποιον παίζει μπάσκετ στην Ευρώπη και είναι κάτω των 18, είναι θρύλος. Για εμάς ειδικά στην Μαδρίτη, είναι θρύλος. Είναι αυτό που θα ήθελες να είσαι σε έναν ιδανικό κόσμο. Δεν μπορείς ούτε να φανταστείς αυτά που κάνει τώρα.

Εκπροσωπεί αυτό που θέλουν να γίνουν όσοι είναι στις ακαδημίες, θέλουν να ακολουθήσουν στα βήματά του. Είναι παράδειγμα προς μίμηση.

Είχε έρθει σε μερικά παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε μιλήσει μερικές φορές, δεν έχουμε δυνατή φιλία, αλλά είναι εντυπωσιακός. Έχουμε μιλήσει μερικές φορές».