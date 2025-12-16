Χαμόγελα για Πίστονς και Ράπτορς

Οι δύο πρώτοι αγώνες της ημέρας στο NBA είχαν ως αποτέλεσμα το διπλό, σε έδρες που δεν είναι από τις εύκολες.

Πίστονς και Ράπτορς δεν έχασαν την συγκέντρωση τους στους αγώνες τους και ήταν εκείνοι που στο τέλος πήραν αυτό που ήθελαν.

Το Ντιτρόιτ έφυγε με το διπλό από την Βοστώνη σε ένα παιχνίδι με σταθερό ρυθμό από την αρχή έως το τέλος, ενώ με το διπλό έφυγαν και οι Ράπτορς από την έδρα των Χιτ.

Μπόστον Σέλτικς - Ντιτρόιτ Πίστονς 105-112

Με του με Σέλτικς να είναι ελαφρώς πιο εύστοχοι κύλησε το πρώτο δωδεκάλεπτο, ωστόσο οι Πιστόνς δεν τους άφησαν να απομακρυνθούν πολύ στο σκορ.

Κάτι που ήταν αρκετό για το Ντιτρόιτ, αφού στις δύο επόμενες περιόδους πήρε την κατάσταση στα χέρια κι του και πέρασε μπροστά στο σκορ.

Οι δυο τους συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο, με τους Πίστονς να φεύγουν νικητές με 112-105 από την Βοστώνη, εναντίον των Σέλτικς οι οποίες έμειναν από δυνάμεις και ευστοχία στα τελευταία λεπτά.

Μαϊάμι Χιτ - Τορόντο Ράπτορς 96-106

Καθόλη την διάρκεια του αγώνα, οι Ράπτορς ήταν πιο συγκεντρωμένοι και κρατούσαν το υπέρ τους σκορ, χωρίς ωστόσο οι Χιτ να τους αφήνουν στις δύο πρώτες περιόδους να ξεφύγουν.

Αυτό συνέβη και μετά το πρώτο ημίχρονο, μέχρι την στιγμή που το Μαϊάμι έδωσε αρκετό χρόνο και χώρο σε καθοριστικά σημεία στους Ράπτορς και η ομάδα από το Τορόντο έφυγε με τη νίκη (96-106), σε ένα αγώνα που η άμυνα έπαιξε σημαντικό ρόλο.