Παραχωρούν τον Μάθουριν οι Πέισερς για τον Ζούμπατς ή τον Γκάφορντ

Οι Ιντιάνα Πέισερς είναι έτοιμοι να πουν το «ναι» και να παραχωρήσουν τον Μπεν Μάθουριν, αν αυτό σημαίνει πως θα αποκτήσουν είτε τον Ίβιτσα Ζούμπατς ή τον Ντάνιελ Γκάφορντ.

Οι Ιντιάνα Πέισερς ψάχνουν τον επόμενο σέντερ τους, αφού είδαν τον Μάιλς Τέρνερ να αποχωρεί και να υπογράφει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Σύμφωνα με τον Μπρετ Σιέγκλ του «ClutchPoints», οι Πέισερς έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τους Ίβιτσα Ζούμπατς και Ντάνιελ Γκάφορντ. Μάλιστα, όπως αναφέρει είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν και τον Μπεν Μάθουριν, αν αυτό σημαίνει πως θα βρουν το «5» που αναζητούν.

Ο Μάθουριν είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας και έχει κατά μέσο όρο 21,5 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε 32,8 λεπτά στο παρκέ.