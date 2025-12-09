Επιστρέφει κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Γκούντουριτς

Η Αρμάνι Μιλάνο θα έχει στην διάθεσή της τον Μάρκο Γκούντουριτς για το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η Αρμάνι Μιλάνο θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «Unipol Forum» για την 15η αγωνιστική της Euroleague. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη (11/12) και το τζάμπολ θα γίνει στις 21:30.

Ο Πέπε Ποέτα σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Μάρκο Γκούντουριτς και τόνισε πως θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με το «τριφύλλι». «Ο Γκούντουριτς θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για το ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό την Πέμπτη» ανέφερε ο τεχνικός.

Την ίδια ώρα, εκτός θα είναι ο Λορένζο Μπράουν, αλλά και οι Νίκο Μάνιο και Ντιέγκο Φλακαντόρι, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ.