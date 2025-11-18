Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε ο Έβανς

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε σήμερα ο Κίναν Έβανς, ο οποίος υποβλήθηκε σήμερα (18/11) στις ΗΠΑ σε επέμβαση ρήξης του αριστερού αχίλλειου τένοντα, σύμφωνα με την ενημέρωση του Ολυμπιακού.
Ο Αμερικανός άσος των «ερυθρόλευκων» τραυματίστηκε στο ματς με τη Ζαλγκίρις, έχοντας νέο ραντεβού με την ατυχία, καθώς μόλις επέστρεψε από τον ίδιο τραυματισμό στο άλλο πόδι. Ο Έβανς αναμένεται να μείνει εκτός γηπέδων για περίπου έναν χρόνο.
Ο Κίναν Έβανς υποβλήθηκε σήμερα (18/11) στις ΗΠΑ σε χειρουργική επέμβαση ρήξης του αριστερού αχίλλειου τένοντα.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 18, 2025
Καλή ανάρρωση @K3vans12 ! Θα επιστρέψεις στα παρκέ ακόμα πιο δυνατός! 🙏🏽❤️
Keenan Evans underwent surgery today (18/11) in the United States… pic.twitter.com/4wBptAMBov