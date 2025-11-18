Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε ο Έβανς

Υποβλήθηκε σήμερα ο Κίναν Έβανς σε χειρουργική επέμβαση ρήξης του αριστερού αχίλλειου τένοντα στις ΗΠΑ.

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε σήμερα ο Κίναν Έβανς, ο οποίος υποβλήθηκε σήμερα (18/11) στις ΗΠΑ σε επέμβαση ρήξης του αριστερού αχίλλειου τένοντα, σύμφωνα με την ενημέρωση του Ολυμπιακού.

Ο Αμερικανός άσος των «ερυθρόλευκων» τραυματίστηκε στο ματς με τη Ζαλγκίρις, έχοντας νέο ραντεβού με την ατυχία, καθώς μόλις επέστρεψε από τον ίδιο τραυματισμό στο άλλο πόδι. Ο Έβανς αναμένεται να μείνει εκτός γηπέδων για περίπου έναν χρόνο.

