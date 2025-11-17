Γιατρός Έβανς: «Του είπα να μην αποθαρρύνεται, θα επιστρέψει»

Ο Ριμτάουτας Γκούντας, γιατρός που χειρούργησε τον Κίναν Έβανς μετά τους δύο πρώτους σοβαρούς τραυματισμούς του, σε δηλώσεις του εμφανίστηκε αισιόδοξος πως ο Αμερικανός άσος θα παίξει και πάλι μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «basketnews»:

«Του είπα να μην αποθαρρύνεται, σίγουρα θα επιστρέψει. Υπάρχουν τόσα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο όπως, "Αντίο, τελείωσε, δεν θα επιστρέψει". Όμως αυτά είναι ανοησίες!



Ήξερα ότι θα έπαιζε στο παιχνίδι με την Ζαλγκίρις. Το περίμενα όπως όλοι οι άλλοι. Συγκινήθηκα κιόλας όταν όλοι χειροκρότησαν μόλις μπήκε στο ματς. Έχουμε δουλέψει πολύ μαζί και συγκινήθηκα. Όταν όμως έπιασε το πόδι του, αισθάνθηκα απαίσια. Ένιωσα σαν το δικό μου παιδί να είχε πέσει ξανά κάτω.

Η πρώτη μου σκέψη ήταν μήπως είναι το ίδιο πόδι που χειρούργησα ή όχι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα μπορούσε να είναι το ίδιο, γιατί όλα εκεί είναι τέλεια. Τότε συνειδητοποίησα ότι ήταν το άλλο πόδι.

Φυσικά, το συναίσθημα ήταν πολύ άσχημο. Φίλοι άρχισαν να μου τηλεφωνούν, αλλά δεν απαντούσα, γιατί σε αυτή την περίπτωση ήταν αδύνατο να μιλήσω».