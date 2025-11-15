Η Ελλάδα ήταν ανώτερη από τη Βόρεια Μακεδονία, από το ημίχρονο κατάφερε να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη και με το τελικό 101-84... έκανε σεφτέ στα προκριματικά του Eurobasket.

Η Βόρεια Μακεδονία υποδέχθηκε την Ελλάδα στο «SRC Kale» για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Eurobasket. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν ανώτερο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 101-84. Έτσι, πήρε τη πρώτη της νίκη και πλέον και οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 1-1.

Για την Ελλάδα η Χριστινάκη είχε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με την Φασούλα να συνεισφέρει 22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Ακόμη, πολύ καλή εμφάνιση έκανε η Σπανού με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Από την άλλη, κορυφαία ήταν η Μιτρασινοβίκι με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 4 κλεψίματα. Η Χέμπε ολοκλήρωσε το ματς με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 μπλοκ και τέλος η Κμέτοβσκα μέτρησε 10 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Απόλυτη ισορροπία στο ξεκίνημα

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε καλύτερα στο παρκέ, με την Χριστινάκη να ευστοχεί σε τρίποντο και την Σπανού να βρίσκει 5 πόντους για το 4-8. Η Κριμίλη σκόραρε από μακριά για το 4-11, με την Βόρεια Μακεδονία όμως να επιστρέφει άμεσα και με γκολ-φάουλ της Χέμπε να πλησιάζει στον πόντο (10-11). Η Σέλτσοβα έβαλε μπροστά την χώρα της, ενώ με απανωτά τρίποντα της Στογιανόφσκα το σκορ έφτασε στο 18-14. Το προβάδισμα της Βόρειας Μακεδονίας έφτασε και τους 5 πόντους (21-16), με την ελληνική ομάδα ωστόσο να μην χάνει την ψυχραιμία της και με καλάθι της Λούκα να ισοφαρίζει σε 23-23.

Ονειρικό δεκάλεπτο για την Ελλάδα

Η ίδια παίκτρια έβαλε μπροστά την Ελλάδα, η οποία στο δεύτερο δεκάλεπτο κυριάρχησε απόλυτα και έθεσε τις βάσεις για μια πολύ άνετη νίκη. Λούκα και Χριστινάκη σκόραραν κατά ριπάς και διαμόρφωσαν το 25-33, με την διαφορά να ανεβαίνει σε διψήφια επίπεδα δια χειρός Τσινέκε (25-35). Η Βόρεια Μακεδονία δεν μπορούσε να βρει λύσεις στην άμυνα, με την Σπανού να σκοράρει και με βολές αλλά και πίσω από τα 6.75μ. και να διαμορφώνει το 32-44. Η «γαλανόλευκη» είχε στήσει… πάρτι, σκόραρε συνολικά 36 πόντους στην περίοδο και με τις Μποσγανά, Φασούλα και Παυλοπούλου να μπαίνουν στην εξίσωση πήγε στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 20 πόντων (39-59).

Πλήρης ο ελληνικός έλεγχος

Ένα γρήγορο 5-0 με Χριστινάκη και Παυλοπούλου έφερε την διαφορά στους 25 πόντους (39-64), με την Ελλάδα να έχει πρακτικά… καθαρίσει από πολύ νωρίς το ματς. Οι γηπεδούχες προσπάθησαν να μειώσουν, όμως η Χριστινάκη σκόραρε διαρκώς και διαμόρφωσε το 45-72, στην μέγιστη τιμή που είχε φτάσει το… κοντέρ. Μιτρασινοβίκι και Χέμπε έδωσαν κάποιες λύσεις για την Βόρεια Μακεδονία, η οποία με τρίποντο της Σέλτσοβα πλησίασε μέχρι τους 15 (59-74), 1:28 πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Η Μποσγανά «απάντησε» για το 59-77, ενώ με 2 εύστοχες βολές επανέφερε την διαφορά στους 20, για να έρθει η Χατζηλεοντή να διαμορφώσει στην εκπνοή της περιόδου το 59-81.

Πήρε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά η Ελλάδα

Οι γηπεδούχες κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά κάτω από τους 20 με τις Στογιανόφσκα και Χέμπε (64-81), με τις Γαλανόπουλος και Φασούλα να σημειώνουν τους πρώτους πόντους της Ελλάδας στο τελευταίο δεκάλεπτο για το 66-85. Μίτρεβα, Χέμπε και Κμέτοβσκα μείωσαν σε 71-85, αλλά η Γαλανόπουλος ευστόχησε από τα 6,75μ. και έφερε την Εθνική στο +17 (71-88). Με την Ελλάδα να έχει ρίξει ρυθμούς, η Βόρεια Μακεδονία κατάφερε να κάνει ένα σερί με τις Μιτρασινοβίκι και Σέλκοβα και να μειώσει σε 77-88 με 4:33 για το φινάλε της αναμέτρησης. Η Βόρεια Μακεδονία άρχισε να το πιστεύει και με 3:20 μείωσε μέχρι και τους 8 (82-90) αλλά η Σπανού ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο (82-93) με 2:19 για το τέλος και ουσιαστικά «καθάρισε» την υπόθεση νίκη. Μέχρι το τέλος, οι γηπεδούχες δεν μπόρεσαν να μπουν στη διεκδίκηση του ματς και η Ελλάδα πήρε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του Eurobasket με 84-101.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 39-59, 59-81, 84-101

Τα στατιστικά του αγώνα.