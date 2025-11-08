Κόνιαρης ενόψει ΑΕΚ: «Είμαστε πεινασμένοι σε κάθε παιχνίδι»

Ο Αντώνης Κόνιαρης μίλησε ενόψει του εκτός έδρας παιχνιδιού του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ (9/11, 13:00), τονίζοντας πως σε κάθε ματς ο ίδιος και οι συμπαίκτες του είναι πεινασμένοι.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Μπροστά σε μία ακόμη δύσκολη εκτός έδρας αποστολή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζει το μεσημέρι της Κυριακής (9/11, στις 13:00) την ΑΕΚ στη Sunel Arena στα Νέα Λιόσια. Το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι μία ακόμη πρόκληση για την ομάδα μας, ενώ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ντέρμπι κορυφής, δεδομένου ότι οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στη 2η θέση με 4-1 νίκες.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε με την προπόνηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο PAOK Sports Arena, με έμφαση στην τακτική και με την συμμετοχή όλων των παικτών.

Ο Αντώνης Κόνιαρης αναφερόμενος στον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ τόνισε…

«Ολοκληρώνουμε μία σειρά δύσκολων εκτός έδρας αγώνων, όπου η ομάδα μας ανταποκρίθηκε. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ξέρουμε ότι η ΑΕΚ έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες, έχοντας διατηρήσει αρκετούς από το περσινό ρόστερ, αλλά και με καλές προσθήκες που έγιναν φέτος. Είμαστε πεινασμένοι σε κάθε παιχνίδι και θέλουμε να διεκδικούμε τη νίκη και όπως λέει ο προπονητής μας, είτε ο αντίπαλός μας είναι ο πρώτος, είτε ο τελευταίος. Αυτό θα κάνουμε και απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα όπως η ΑΕΚ».