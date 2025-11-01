Ξέσπασε ο Σάκοτα: «Ο διαιτητής μου είπε ότι δεν έχει δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος»

Ξέσπασε ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά την ήττα της ΑΕΚ κόντρα στο Περιστέρι τονίζοντας πως ο διαιτητής του είπε: «Δεν έχω δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα του Περιστερίου, έπαιξε καλά και δυνατά, όμως στη συνέχεια θα σταθώ μόνο σε μια φάση που έχει γίνει προς το τέλος του παιχνιδιού, σε κάποιες διαμαρτυρίες που είχα εγώ λέω στο διαιτητή με το δίκιο επειδή έτσι πιστεύω και μου λέει "δεν έχω δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος". Εγώ δηλώνω ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ να φαινόμαστε χειρότεροι. Και αυτό αν το πιστεύει ένας διαιτητής προς τιμήν του. Αυτό είναι που εγώ έχω ακούσει και έχω πει. Θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα όχι».