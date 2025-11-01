Ξανθόπουλος: «Για αυτό πήρα το τάιμ άουτ στο τέλος»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Περιστερίου κόντρα στην ΑΕΚ ανέφερε τον λόγο που κάλεσε τάιμ άουτ στο τέλος.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μας, παίκτες, προπονητές, όλο το σταφ. Δουλέψαμε και μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά και με την Μπρνο με πολλά προβλήματα, αλλά ευτυχώς τις τελευταίες δυο ημέρες κάναμε καλές προπονήσεις και πήραμε μια μεγάλη νίκη απέναντι σ’ έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο που ήταν αήττητος στο πρωτάθλημα και αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους.

Την Τετάρτη έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σ’ έναν πολύ καλό αντίπαλο όπως είναι η Μπιλμπάο που είναι σε τρομερή κατάσταση. Και συνεχίζουμε βήμα-βήμα, τώρα προέχει να ξεκουραστούν τα παιδιά. Κοιτάμε την επόμενη προπόνηση για να βελτιωθούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βελτιώνεσαι, πόσο μάλλον όταν κερδίζεις και τα παιχνίδια. Όταν κερδίζεις παιχνίδια και θες να βελτιωθείς, είναι πολύ όμορφο το συναίσθημα.

Έχω τεράστιο σεβασμό στην ΑΕΚ, τεράστιο σεβασμό στον κόουτς Σάκοτα σε όλους. Έχω περάσει τρία χρόνια απίστευτα. Έχω κερδίσει και με τον κόουτς μαζί τίτλους. Το τάιμ άουτ στο τέλος το πήρα γιατί αν πάμε καλά, αν συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά, μπορεί να παίξει ρόλο η διαφορά. ΟΚ, το καταλαβαίνω αν παρεξηγήθηκε η κάποιος από την ΑΕΚ να παρεξηγήθηκε, αλλά έτσι είναι η δουλειά και συνεχίζουμε».