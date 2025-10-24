To έκαναν ξανά: Οι Θάντερ «λύγισαν» τους Πέισερς μετά από δύο παρατάσεις!

Λίγες ημέρες μετά τη νίκη τους στην διπλή παράταση απέναντι στους Ρόκετς, οι πρωταθλητές έκαναν το 2/2 επικρατώντας των Πέισερς με 135-141 μετά από δύο παρατάσεις!

Oι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δείχνουν αλύγιστοι και φέτος, καθώς στα δύο πρώτα ματς της σεζόν στο NBA, πανηγύρισαν τη νίκη μετά από δύο παρατάσεις, κόντρα σε ισχυρούς αντιπάλους.

Το... remake των περσινών τελικών του NBA, ξεκίνησε με τους Ιντιάνα Πέισερς, να μπαίνουν καλύτερα στο ματς κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 25-22, όμως οι Θάντερ είχαν την απάντηση στη δεύτερη περίοδο.

Οι πρωταθλητές έτρεξαν επί μέρους 22-32 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα εφτά πόντων (47-54).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Πέισερς έκαναν την αντεπίθεσή τους και αφού ροκάνισαν την διαφορά, κατάφεραν να στείλουν το ματς στην παράταση με τον Πασκάλ Σιακάμ να διαμορφώνει το 113-113 στο φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Στο έξτρα πεντάλεπτο το... θρίλερ συνεχίστηκε με τους Πέισερς να τρέχουν σερί 4-0 στο τελευταίο λεπτό της παράτασης για να ισοφαρίσουν και πάλι σε 124-124, οδηγώντας το ματς σε νέο πεντάλεπτο.

Εκεί οι Θάντερ έβγαλαν μέταλλο πρωταθλητή και κατάφεραν να πάρουν την διαφορά που τους επέτρεψε να φύγουν από την Ιντιανάπολις με τη νίκη, σε ένα ματς-ραψωδία για τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Ο ηγέτης των Θάντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 55 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς, έχοντας 32 πόντους, 15 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης