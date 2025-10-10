Ολυμπιακός: Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βράβευσαν τον ρέκορντμαν συμμετοχών Παπανικολάου

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βράβευσαν τον ρέκορντμαν συμμετοχών Κώστα Παπανικολάου λίγο πριν το ματς με την Ντουμπάι BC.

O Oλυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ματς που ο αρχηγός των «ερυθρολεύλων», Κώστας Παπανικολαου είχε την τιμητική του.

Συγκεκριμένα λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης οι πρόεδροι των «ερυθρόλευκων», Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, βράβευσαν στο κέντρο του γηπέδου τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έφτασε συνολικά τις 748 συμμετοχές με την φανέλα των Πειραιωτών ξεπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη στη σχετική λίστα, με τον πολύπειρο φόργουορντ να γίνεται ο απόλυτος ρέκορντμαν του συλλόγου.