Η Ντουμπάι έκανε επίδειξη δύναμης (92-58) πριν από το ματς στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό (10/10, 21:15). Ξεχώρισαν οι Ντουέιν Μπέικον και Φίλιπ Πετρούσεφ.

Η Ντουμπάι επέστρεψε στις νίκες μετά το χαμένο παιχνίδι στο Πριγκιπάτο και έκανε πρεμιέρα με το... δεξί στην Αδριατική Λίγκα. Το σύνολο του Γιούριτσα Γκόλεματς είχε ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στη Σπλιτ και έφτασε σε μια επιβλητική νίκη.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Ντουέιν Μπέικον, έδειξε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έφτασε σε ένα «γεμάτο» double - double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από εκεί και πέρα, ο πρώην «ερυθρόλευκος», Φίλιπ Πετρούσεφ, ήταν μεταξύ των πρωταγωνιστών, μετρώντας 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πλέον η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στρέφεται στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (10/10, 21:15) για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Θυμίζουμε πως η Ντουμπάι έχει ρεκόρ 1-1 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπως και οι Πειραιώτες.

Τα Δεκάλεπτα: 21-18, 44-34, 57-43, 92-58.