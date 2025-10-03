Α1 Γυναικών: Βόλος και Νέα Ιωνία έσπασαν την ομοφωνία και οδήγησαν τις Εσπερίδες σε οριστική αποβολή

Μετά την GBL και η Α1 Γυναικών για τη φετινή σεζόν θα διεξαχθεί με μονό αριθμό ομάδων, μετά την ξαφνική αποβολή των Εσπερίδων, μία μέρα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Ο λόγος της αποβολής των Εσπερίδων έχει να κάνει με τον φάκελο συμμετοχής τους στην Α1 Γυναικών και κάποιες παραλείψεις που εντοπίστηκαν. Ωστόσο υπήρχε η δυνατότητα παράτασης δύο εβδομάδων προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος, αλλά η παράταση αυτή απαιτούσε την έγκριση και ομοφωνία όλων των ομάδων της κατηγορίας.

Στο διοικητικό συμβούλιο που έγινε όμως η Ανόρθωση Βόλου απέρριψε το σχετικό αίτημα, ενώ η Νέα Ιωνία ζήτησε επιπλέον χρόνο για να εξετάσει το αίτημα και εν τέλει δεν ψήφισε θετικά. Έτσι, οι Εσπερίδες αποβλήθηκαν οριστικά από το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕOΚ νωρίτερα ανέφερε: «Μετά απο ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τη σχετική διαπιστωτική της πράξης, ανακοινώνουμε ότι το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών θα διεξαχθεί με 11 ομάδες, χωρίς τη συμμετοχή του σωματείου Εσπερίδες».