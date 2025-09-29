Πρόεδρος Τραπάνι: «Θα ζητήσουμε αποκλεισμό των ισραηλινών από την FIBA - Είναι γενοκτονία»

Ο Βαλέριο Αντονίνι, πρόεδρος της Τραπάνι, σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως θα κάνει αίτημα στη FIBA για να αποκλειστούν όλες οι ισραηλινές ομάδες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Υπενθυμίζουμε πως η Τραπάνι είναι στον ίδιο όμιλο με την Μπνέι Χερζλίγια στο Basketball Champions League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα ζητήσουμε επίσημα να μην παίξουμε εναντίον της ισραηλινής ομάδας. Πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ είναι μια άνευ προηγουμένου γενοκτονία και δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι πρέπει να παίξουμε εναντίον μιας ισραηλινής ομάδας και ίσως να σφίξουμε τα χέρια με παίκτες από μια χώρα που διαπράττει μια τέτοια σφαγή. Επιπλέον, όλες οι ρωσικές ομάδες έχουν αποκλειστεί και δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε είναι σωστό να μην συμμετέχουν ούτε οι ισραηλινές ομάδες.

Αυτή είναι μια απόφαση που δεν μπορεί πλέον να αναβληθεί. Eγώ ο ίδιος θα υπογράψω ένα έγγραφο που θα ζητά από το BCL να αποκλείσει την ισραηλινή ομάδα, η οποία βρίσκεται στον όμιλό μας, από τη διοργάνωση, αλλά γενικά το αίτημα ισχύει για όλες τις ισραηλινές ομάδες».