Καλή εκκίνηση για Ζβέρεφ

Πάντα συνεπής στο Παρίσι ο Σάσα Ζβέρεφ, ξεπέρασε στα τρία σετ το εκπόδιο του Μπενζαμέν Μπονζί και έκλεισε θέση στον δεύτερο γύρο του Roland Garros.

O 29χρονος Γερμανός, Νο.2 του ταμπλό, επικράτησε του 29χρονου Γάλλου (Νο.95) με 6-3, 6-4, 6-2 και θα συνεχίσει το κυνήγι για τον πρώτο major τίτλο του.

Ο Ζβέρεφ συνηθίζει να έχει επιτυχίες στο παριζιάνικο χώμα, έχοντας φτάσει στον τελικό του 2024, σε τρεις ημιτελικούς και ακόμη έναν προημιτελικό στις τελευταίες πέντε συμμετοχές του. Δεν έχει αποκλειστεί πριν από τον τέταρτο γύρο από το 2017!

«Πολύ καλό ξεκίνημα στο τουρνουά», είπε στην on court συνέντευξή του. «Είναι πάντα ωραίο να αρχίζεις με νίκη σε straight sets, ειδικά απέναντι στον Μπενζαμέν, που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους κορυφαίους παίκτες. «Γενικά, πιστεύω ότι ήταν μια καλή εμφάνιση πάνω στην οποία μπορώ να χτίσω. Πρέπει να συνεχίσω πάνω σε αυτό, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με το ξεκίνημα».

Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο επικίνδυνος Τόμας Μάχατς, που απέκλεισε τον Ζιζού Μπεργκς με 6-4, 6-3, 6-3.

Κατά τα άλλα, μέσα από χίλια κύματα και μετά από 4 ώρες και 5 λεπτά, ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα λύγισε με 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5, 6-3 τον Νταμίρ Τζουμχούρ και θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον Τιάγκο Τιράντε.