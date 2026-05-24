«Αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα ο Ναβάρο»

Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές και σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα της.

Μεγάλες εξελίξεις στην Μπαρτσελόνα! Ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι, ωστόσο δεν θα είναι το μόνο σημαντικό πρόσωπο που θα αποτελέσει παρελθόν από τον οργανισμό.

Πιο συγκεκριμένα, η «Mundo Deportivo» αναφέρει πως την πόρτα την εξόδου αναμένεται να δει και ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο General Manager των «Μπλαουγκράνα», αλλά και ο βοηθός του, Μάριο Φερνάντεζ.

Υπογραμμίζεται πως o Ζοάν Λαπόρτα θα συνεχίσει να αξιολογεί το προπονητικό σταφ και όλους τους ανθρώπους στο μπασκετικό τμήμα και σύντομα θα πάρει πολλές μεγάλες αποφάσεις για το μέλλον και την κατεύθυνση της ομάδας.