Τζρου Χόλιντεϊ: «Θα συνεχίσω να παίζω στο NBA μέχρι να μην μπορώ να το κάνω πια»

Ο Τζρου Χολιντέι σε δηλώσεις του μίλησε για το μέλλον του και την καριέρα του τονίζοντας πως θα συνεχίζει να αγωνίζεται στο ΝΒΑ μέχρι να μην μπορεί να το κάνει.

Ο Τζρου Χολιντέι είναι έτοιμος για το νέο του ξεκίνημα με τους Πόρτλατν Μπλέιζερς, με τον πολύπειρο γκαρντ να έχει συμβόλαιο μέχρι την σεζόν 2027-28.

Σε πρόσφατη συνεντευξή του, ο Χόλιντεϊ ρωτήθηκε για αυτήν τη νέα του περιπέτεια στο Όρεγκον και τον Τσόνσεϊ Μπίλαπς, ο οποίος θα τον κοουτσάρει. «Τον έβλεπα στο Ντιτρόιτ και στο Ντένβερ, μου έμαθε πολλά για το πώς να είμαι ένας πόιντ γκαρντ που κοιτάζει πρώτα την πάσα αλλά σκοράρει όταν χρειάζεται. Νιώθω ότι σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο το παιχνίδι» είπε ο Χόλιντεϊ.

Παράλληλα ρωτήθηκε για το πού ορίζει το φινάλε της καριέρας του. «Ήμουν αρκετά ευλογημένος που έχω παίξει τόσο πολύ και θα συνεχίσω μέχρι να μην μπορώ να το κάνω πια»