Χωρίς να συναντήσει προβλήματα, ο ΠΑΟΚ έκανε το καθήκον του κόντρα στην Ντέρμπι επικρατώντας με 79-67 στο Σαμόκοφ της Βολυγαρίας και κάνοντας το πρώτο από τα τρία βήματα για τους ομίλους του Basketball Champions League. Επόμενος αντίπαλος στα ημιτελικά η Μπούρσασπορ (21/9, 16:30).

Έχοντας στο πλευρό τους τη δυναμική στήριξη των οπαδών του ΠΑΟΚ, οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς έκαναν το έργο τους εύκολο, επιβάλλοντας τον ρυθμό που ήθελαν από το ξεκίνημα του αγώνα. Διατηρώντας διψήφιες διαφορές σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου ο Δικέφαλος πήρε μια άνετη νίκη και θα παίξει την Κυριακή κόντρα στην Μπούρσασπορ (21/9, 16:30) σε ακόμη ένα νοκ άουτ ματς με στόχο την πρόκριση στον τελικό απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Αντβέρπ - Ρετζιάνα.

Κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ (10/23 ομαδικά τρίποντα) ο Μπεν Μουρ, ο οποίος είχε 17 πόντους (6/7 δίποντα, 5/6 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 κόψιμο. Στους 12 πόντους ο Τόμας Ντίμσα με 4/6 τρίποντα, 11 πόντους πρόσθεσε ο Νίκος Περσίδης, με τον Κλίβελαντ Μέλβιν να έχει 10 πόντους, 7 ριμπάουντ και τον Στίβεν Μπράουν 10 πόντους και 5 ασίστ.

Πήρε τον έλεγχο από την αρχή ο ΠΑΟΚ, έκλεισε στο +14 το ημίχρονο

Ο Γιούρι Ζντοβτς ξεκίνησε στο ματς με ψηλό σχήμα, επιλέγοντας τους Μπράουν, Ντίμσα, Περσίδη, Μέλβιν και Μουρ, με τoν τελευταίο να δίνει το στίγμα του με 4 πόντους μέσα στη ρακέτα και τον ΠΑΟΚ να φτάνει γρήγορα στο 7-0. Ο Μέλβιν έβαλε τα δύο τρίποντα που πήρε για το 15-7, αλλά η Ντέρμπι αντέδρασε μετά το τάιμ άουτ, μειώνοντας σε 15-13.Ο Τζάκσον, που πέρασε στην πεντάδα, ανέλαβε πρωτοβουλίες και μαζί με τη βοήθεια του Τζόουνς το δεκάλεπτο έκλεισε στο 19-15.

Με τον Μουρ να μαζεύει επιθετικά ριμπάουντ, να κλέβει και να δίνει 6 σερί πόντους, ο ΠΑΟΚ έδειξε διάθεση να ξεφύγει (31-22), επιβάλλοντας τον ρυθμό του. Και αυτό έκανε και μετά τα τρίποντα των Ντίμσα και Περσίδη έγινε το 41-24. Ο Χατζιμπέγκοβιτς με 5 δικούς του πόντους έδωσε μια ανάσα στην Ντέρμπι (43-31), αλλά ο Τζάκσον ήταν αυτός που σημάδεψε με εύστοχο σουτ το 45-31 του ημιχρόνου.

Έφτασε ως το +24 ο ΠΑΟΚ και καθάρισε

Ντίμσα και Μουρ διατήρησαν τη διψήφια διαφορά (50-38), όμως μια νέα μικρή χαλάρωση επέτρεψε στους Μαυροβούνιους να μένουν κοντά στο σκορ και να ελπίζουν (50-42). Σε εκείνο το σημείο ο ΠΑΟΚ χτύπησε με τα μακρινά σουτ των Μπράουν και Ντίμσα, τρέχοντας έτσι σερί 11-0 για το 61-42, με τον Φίλλιο να γράφει το 63-45 της τρίτης περιόδου.

Άλλα δύο τρίποντα από Ντίμσα και Περσίδη απλοποίησαν την κατάσταση (69-45), όμως παράλληλα έφεραν και πάλι χαλάρωση στην πλευρά της ελληνικής ομάδας. Ο Παβλίσεβιτς μείωσε με τρίποντο σε 72-58 στο 36', αναγκάζοντας τον κόουτς Ζντοβτς να πάρει τάιμ άουτ και να τα... ψάλλει στους παίκτες του. Σλαφτσάκης και Μπράουν σκόραραν για το 76-60 στο 38' και τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει τη μoίρα του ματς...

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 45-31, 63-45, 79-67

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.