Μόνο ο κόσμος στο… ύψος του ημιτελικού 

Συγκινητική παρουσία από 3.000 Έλληνες φιλάθλους στη Ρίγα για τον ημιτελικό, καθώς παρότι η Τουρκία είχε κλειδώσει τη νίκη - θρίαμβο εκείνοι τραγουδούσαν διαρκώς «Ελλάς ολέ ολέ δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ». Αποστολή στη Λετονία.

Μόνο ο κόσμος αποδείχθηκε πως πάλεψε στον ημιτελικό του Eurobasket απέναντι στην Τουρκία σε ένα ματς που η Ελλάδα είχε την ευκαιρία μετά από 20 χρόνια να μπει στον τελικό της διοργάνωσης και να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο.

Οι 3.000 Έλληνες έδωσαν βροντερό παρών στην Riga Arena, κέρδισαν τη δική τους μάχη στις κερκίδες της Riga Arena, όμως δεν είδαν και τους παίκτες της Εθνικής ομάδας να παλεύουν στο παρκέ σχεδόν σε καμία στιγμή του αγώνα.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

